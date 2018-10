Ultima zi a acestei saptamani gazduieste o noua reuniune pe Hipodromul Ploiesti, in cadrul careia organizatorii au pregatit sase curse de trap si doua intreceri cu ponei. Va fi reuniunea in care principalul eveniment este „Premiul de Consolare”, cursa rezervata cailor care au participat in Derby-ul de Trap al Romaniei, din urma cu doua saptamani, mai putin castigatorului Speedy Nobel! Reuniunea va debuta la ora 10.00, cu Premiul Rasunet, care va fi urmat, la 10.30, de Premiul Tineretului si, la ora 11.00, de Premiul Razlin, intre ultimele doua curse fiind programata si o prezentare a cailor din…