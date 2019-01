Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala CFR anunta ca, duminica dimineata, nu sunt linii inchise si nici trenuri blocate pe reteaua feroviara, insa circulatia trenurilor este afectata de conditiile meteo nefavorabile, in jumatatea de sud a tarii, dar si la intrare in Capitala. Trenurile circula in conditii speciale pe…

- Bucuresti, 27 ianuarie 2019. Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora nu sunt linii inchise și nici trenuri blocate pe rețeaua feroviara, insa circulația trenurilor este adaptata la condițiile meteo nefavorabile in jumatatea de sud a țarii, dar și la intrare in Capitala.…

- Traficul feroviar in judetul Hunedoara este blocat, miercuri, la aceasta ora, intre statiile Dobra si Holdea, a informat Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, administratorul retelei feroviare nationale. Blocajul s-a produs dupa ce soferul unui autotren, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza ca la aceasta ora se intervine cu utilaje si personal de specialitate pe sectiile Valea Marului – Caineni si Valea Sadului – Livezeni pentru taierea copacilor cazuti in gabarit si pentru remedierea ...

- Din cauza ninsorilor, mai multe trenuri CFR Calatori inregistreaza, miercuri dimineața, intarzieri. Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA a precizat miercuri prin intermediul unui comunicat de presa faptul ca circulația pe toate magistralele ...