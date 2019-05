Duminică noaptea, BRD oprește temporar sistemul informatic de carduri BRD – Groupe Societe Generale va efectua, in noaptea de duminica (12 mai) spre luni (13 mai), o operatiune de modernizare a sistemului informatic de carduri, informeaza joi banca. In consecinta, intre orele 00:00 si 06:00, detinatorii de carduri BRD nu vor putea realiza operatiuni cu acestea in Romania sau in strainatate, iar reteaua de ATM-uri si POS-uri a bancii nu va fi disponibila. ‘Recomandarea noastra pentru clientii care vor fi in situatia de a face diverse plati in respectivul interval orar este sa isi asigure o rezerva de numerar. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente pe care… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

