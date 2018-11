Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. Tragedie dubla la Hâncești. Doi minori de 15 și 16 ani din Mereșeni, raionul Hâncești, au fost gasiți carbonizați într-o casa din sat. Un alt adolescent de 18 ani a fost transportat la spital în stare extrem de grava. Un apel telefonic,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, vineri seara, un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti, a avut un conflict cu sotia sa, in varsta de 36 de ani. El a lovit-o pe femeie si a agresat-o si pe fata lor, in varsta de 17 ani,…

- Politistii au fost sesizati duminica dimineata cu privire la faptul ca usa locuintei barbatului decedat in accidentul de langa Calafat a fost fortata si s-a patruns in interior, de unde au fost sustrase bunuri, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, citati de News.ro.…

- Polițiștii romani și germani au inceput marți dimineața percheziții comune la mai multe domicilii din județul Cluj și alte județe din Romania, la persoane banuite de evaziune fiscala din afaceri cu vanzari de mașini. Echipe comune de ancheta, cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului…

- Serviciul de Informatii si Securitate anunta ca a desfasurat, pe parcursul saptamanii trecute, mai multe actiuni privind prevenirea si combaterea influentei criminalitatii organizate orientata la prejudicierea bugetului de stat, a ramurilor economiei nationale si a mediului de afaceri de buna credinta,…

- Peste 40 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov au venit, marti, in intampinarea nevoii de sange cu care se confrunta Centrul de Transfuzie Sangivna Brasov. Oamenii legii, din municipiile Brasov si Codlea, s-au prezentat la prima ora la sediul institutiei…

- CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. Trei barbati, originari din raionul Sângerei si municipiul Balti, au fost reținuți de Politie. Aceștia sunt suspectati de comercializarea drogurilor si pastrarea ilegala a armelor si munitiilor. Grupul specializat în comercializarea de marijuana,…