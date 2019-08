Duminica neagra in Romania. Cu masina in canal. Doi morti. Unul prins sub masina

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, jurul orei 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost solicitat sa intervena pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr-un canal cu apa intre localitațile Beba veche si Valcani La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala de intervenție, un echipaj SMURD și 7 pompieri.…

- Accident grav in aceasta seara, in Timiș. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil și a ajuns intr-un canal, intre localitațile Beba Veche și Valcani. La fața locului este o adevarata desfașurare de forțe. Intervin echipaje ale poliției, ambulanțe și pompierii cu o autospeciala…

- ​Vinerea neagra pe soselele din Romania. Tragedii cumplite pe sosele, 6 morti si zeci de raniti.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, in localitatea Molid, judetul Suceava, a avut loc un impact frontal intre 2 autoturisme, ca urmare a unei patrunderi…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta noapte, in urma cu putin timp, pe DN1, km74 600, zona Baicoi, judetul Prahova, pe nsensul de mers catre Brasov. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "se intervine cu doua echipaje de pompieri si o…

- ECONOMICA.NET a realizat un clasament al primilor trei latifundiari din trei judete ce se evidentiaza prin fertilitatea terenurilor arabile, dar si prin preturile mari. Daca terenul arabil din Timis apartine in mare parte strainilor, in Constanta se nasc noi mari fermieri, iar Teleormanul "apartine"…

- Un grav accident a avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Timis.Elene Megherea, purtatorul de cuvant al ISU Timis, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "la ora 04:22, pe raza localitatii Lovrin pasaj cale ferata ndash; a fost inregistrata o solicitare pentru asigurare masuri prevenire stingere…

- O mașina a ramas blocata in ape pe un drum din Botoșani, iar pompierii au intervenit și au salvat doi adulți și un copil, aflați in autoturism, care acum se afla in siguranța. Masina a ramas blocata in apele care au inundat drumul judetean DJ 282, pe raza localitatii Albesti. Cele trei persoane au fost…

- Razvan Ciobanu a murit pe 29 aprilie, a doua zi de Paște, la varsta de 43 de ani. Designerul a suferit un cumplit accident rutier, impactul fiind unul devastator. Pe fondul vitezei mari, dar si al consumului de droguri, Razvan Ciobanu a pierdut controlul volanului. Cei apropiati designerului impreuna…