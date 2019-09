Duminica incepe programul "Litoralul pentru toti". Preturile si lista hotelurilor

Programul "Litoralul pentru toti", prin care turistii beneficiaza de cazare la mare platind intre 50 si 140 de lei pe zi, incepe duminica si se va derula pana in 30 septembrie.



"Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta la malul marii la sfarsitul sezonului pentru care pot aloca buget foarte mic, comparativ cu bugetele pentru sejururile petrecute in lunile iulie si august.



Tarifele practicate in programul special 'Litoralul pentru toti' sunt mai mici cu pana la 70% fata de cele din varf de sezon", spun reprezentantii Federatiei Patronatelor din…