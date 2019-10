Stiri pe aceeasi tema

- Artista rap Nicki Minaj a anunțat, joi, pe contul ei de Twitter, ca se retrage din muzica pentru ca a-și intemeia o familie. "Am decis sa ma retrag și sa am propria familie. Știu ca voi va bucurați pentru mine acum. Pentru fanii mei, continuați sa ma reprezentați, faceți asta pana la moartea mea", a…

- Artista cu cele mai frumoase picioare din Romania a fost plecata intr-o vacanta de vis, tocmai pe meleaguri iberice. Maria Andreea, pentru ca despre ea este vorba, s-a distrat, s-a plimbat si a petrecut momente de neuitat.

- Drama fara margini pentru o familie de romani aflata in vacanta in Thassos, Grecia. Fetita lor in varsta de patru ani a murit inecata. Tragedia s-a produs ieri dupa-amiaza, 28 august 2019, pe plaja de pe insula Skala Sotiros din Thassos (Grecia). La un moment dat, copila a fost lasata nesupravegheata…

- Orașul catalan gazduiește anual aproximativ 30 de milioane de vizitatori, iar numarul furturilor raportate la forțele de ordine indica ca trei persoane sunt zilnic jefuite pe strazile Barcelonei. Fiind vara, mulți turiști aleg sa-și lase lucrurile pe plaja în timp ce intra în apa, iar hoții…

- Celebra plaja Sant Sebastia din Barcelona a fost parțial evacuata dupa ce o bomba neexplodata a fost descoperita in apa in apropierea de uscat. Geniștii au intervenit luni pentru a ridica bomba din apa și a o duce intr-un loc in care a fost detonata cu succes, anunța poliția spaniola citata de BBC News.…

- O cunoscuta plaja din Barcelona a fost evacuata duminica, dupa ce un politist aflat in afara orelor de serviciu a descoperit in mare un dispozitiv exploziv despre care se crede ca ar fi o bomba ce dateaza din...

- Politistii au deliminat un perimetru de siguranta de 250 de metri in jurul locului in care a fost gasit obiectul. A fost evacuata plaja Sant Sebastia, una dintre cele mai populare din Barcelona. Potrivit La Vanguardia, obiectul ar putea fi unul ramas din perioada Razboiului Civil. Dispozitivul exploziv…

- Un baiețel de 11 ani a povestit ca a avut parte de „cea mai tare vacanța”, dupa ce l-a intalnit pe Lionel Messi, celebrul fotbalist al FC Barcelona, pe o plaja și a jucat fotbal cu el. Mackenzie O'Neill, un puști din Marea Britanie, se afla in vacanța impreuna cu familia sa in Antigua. In timp ce se…