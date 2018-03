Stiri pe aceeasi tema

- Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între Postul Paștelui și Saptamâna

- BUNAVESTIRE 2018: I se mai spune și Blagoviștenia, dupa numele vechi slavon. Are data fixa, cu exact 9 luni inaintea venirii pe lume a Pruncului Iisus. Potrivit Evangheliei dupa Luca, Sfanta Fecioara, crescuta la Templu și aflata sub tutela Dreptului Iosif, a fost aleasa de Dumnezeu și inștiințata…

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Iubiți prieteni, pentru ca suntem in postul sfintelor Paști, emisiunea de astazi și-a propus sa aduca in prim plan frumosul și modestia impletite in marțișor de bucurie cu tradiția, obiceiurile și datinile strabune. Cel care are conturate aceste trasaturi și fixate de-a lungul vieții prin munca, creație…

- Puțini știu ca vicepreședintele CJ Cluj, Vakar Istvan, este conte de Rurikovich și ”Mare comandant” al Clujului în cadrul Ordinului Cavelerii Teutoni. Templierii clujeni s-au reunit zilele trecute, la Gherla, la înmormântarea lui Mircea…

- „Ie, Romanie” incepe diseara, de la ora 21.15, la Antena 1, și debuteaza ca o aventura rurala al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana…

- Conform credintei populare, legenda Babelor este asociata cu Baba Dochia, responsabila de venirea iernii, care, incepand cu 1 martie si pana pe data de 9 martie, incepe sa-si lepede cojoacele, semn ca vremea devine tot mai calduroasa. Astfel, cea mai strașnica și capricioasa dintre toate babele…

- Micul simbol al primaverii, legat cu fir impletit roșu și alb, purtat in piept sau la mana de catre fete și femei are o istorie veche pe aceste taramuri și este menit sa faca trecerea dinspre iarna spre primavara. Credintele romanesti stravechi investesc martisorul cu puteri deosebite. Martisorul este…

- „Legea din 30.06.1921 pentru Reforma agrara din Transilvania, Banat, Crisana si Maramures, improprietarește comunitațile locale cu terenuri reprezentand pașuni și paduri comunale, atribuite comunitaților contra cost, la valoarea pieței. Proprietatea asupra terenurilor astfel atribuite era asociativa,…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Postul Pastelui a început pe 19 februarie si se încheie pe 7 aprilie. În Postul Mare creștinii trebuie sa dea dovada de o grija spirituala sporita, prin înfrânarea de la alimente de dulce. Mai mult, creștinii trebuie sa se…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…

- Vremea Paște 2018. Anul acesta creștinii ortodocși vor sarbatori Paștele pe 8 aprilie. Inca de pe-acum, meteorologii au facut previziunile pentru acea perioada a anului 2018. In luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- In fiecare an, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Prin aceasta sarbatoare este marcata simbolic ziua ducerii pruncului Sfant la Templul din Ierusalim si inchinarea lui in fața Lui Dumnezeu. In credinta populara, ziua este cunoscuta sub denumirea de Streneia sau Ziua…

- In fiecare an, la 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Sarbatoarea religioasa cinsteste ziua ducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim. Tot in aceasta zi spiritualitatea populara pastreaza sarbatoarea numita Stretenie sau Ziua Ursului.…

- Asociatia Militarilor in Rezerva si Retragere „Locotenent-erou Petru Latcu” din Lugoj a marcat implinirea a 99 de ani de la constituirea Regimentului 90 Infanterie (fosta UM 01140), primul regiment romanesc infiintat in Transilvania si Banat dupa Marea Unire. La manifestarea care s-a desfasurat…

- Potrivit masuratorilor de specialitate, in februarie valorile medii de temperatura vor fi de -5 si zero grade Celsius in Transilvania si Moldova si intre -2 si 2 grade in Maramures, Oltenia, Banat si Dobrogea. Read More...

- ANUL NOU 2018 pe rit vechi. La doua saptamani dupa petrecerile “oficiale” de Revelion, este sarbatoare pentru ortodocsii de rit vechi. Acestia sarbatoresc trecerea in noul an in noaptea din 13 spre 14 ianuarie, dupa calendarul Iulian. Credinciosii crestini de rit vechi fac parte din biserici ortodoxe…

- „Pentru luna ianuarie, estimarile Centrului European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu (ECMWF) indica intr-adevar, din nou, pentru zonele din Sud-Estul, Sudul și Vestul țarii temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit și daca vorbim de o temperatura medie lunara la nivelul lunii ianuarie…

- Aproximativ 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania…

- Cum va fi vremea in acest an? O veche tradiție spune ca acest lucru se afla ascuns in foile de ceapa. Aceasta este o veche tradiție romaneasca, populara in Transilvania, Maramureș și Banat, prin care, cu ajutorul unei cepe și al unui pumn de sare, se poate afla cu precizie cum va fi vremea in fiecare…