- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între Postul Paștelui și Saptamâna

- Duminica Floriilor este o sarbatoare crestina celebrata intotdeauna in ultima duminica inainte de Paste. Ea marcheaza intrarea Mantuitorului Iisus in Ierusalim si poate reprezenta un moment ideal in care familia sa vorbeasca despre credinta si sa petreaca timp impreuna, urmand traditiile [...]

- Prima mentiune referitoare la sarbatoarea Floriilor dateaza din jurul secolului al IV-lea. In trecut, sarbatoarea Floriilor mai purta numele de „Duminica Aspirantilor” sau „a Candidatilor la Botez”, intrucat in aceasta zi toti cei care nu primisera inca botezul mergeau la episcop pentru a-i increstina,…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Premierul Benjamin Netanyahu a fost internat intr-un spital din Ierusalim. Medicii au hotarat sa il tina internat pana cand ii va scadea temperatura si va scapa de tuse. In varsta de 68 de ani, premierul va fi supus unei serii de teste medicale la Centrul Medical din Ein Karem, potrivit informatiilor…

- Sâmbata lui Lazar. Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între

- Carnea de miel va fi la mare cautare anul acesta de Paște. Sarbatoarea are loc mai devreme, anul acesta, mai exact peste trei saptamani, iar mieii sunt inca prea mici. Producatorii estimeaza o creștere a prețului la carnea de miel in perioada imediat urmatoare. Foarte mulți producatori…

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Mai putin de doua saptamani au ramas pana la sarbatorile pascale, astfel ca pregatirile in pensiunile din Clisura Dunarii sunt pe ultima suta de metri. Se face curatenie generala si se pune la punct meniul, din care nu vor lipsi bucatele traditionale, dar si pestele foarte solicitat de toti turistii…

- Luiza Radulescu Pintilie A fost binevestita, zilele acestea, apropierea luminoaselor sarbatori pascale, Duminica Floriilor- din cea dintai zi a lunii aprilie- urmand sa adauge inca o treapta de sfintenie, de credinta, de binecuvantare in orice casa de roman. Si pentru ca este in firea lucrurilor ca…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Buna Vestire este una dintre cele mai importante și iubite sarbatori ale romanilor, ce este sarbatorita pe 25 martie. Numita și Blagoveștenie sau Ziua Cucului, aceasta marcheaza ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos. De asemenea, Buna Vestire…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Sarbatoarea de Paște este incompleta fara preparatele tradiționale. Cozonacul este unul dintre ele. Cum timpul este dușmanul nostru, putem recurge la o rețeta simpla de cozonac, Panettone. Iata ce trebuie sa știi despre prajitura cu origini italiene.

- Partiile de schi vor fi deschise weekend-ul acesta in majoritatea stațiunilor de la munte, turiștii care doresc sa iasa din București sau din oreașele mari putand sa petreaca la munte zilele ce vin. La munte, ca și in alte multe orașe, vremea arata de parca ne apropiem de Craciun, și nu de Paște, iar…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Sarbatoarea de Paște 2018 inseamna pe langa lumina Invierii și abținerea de la anumite obiceiuri culinare. Pentru ca organismul sa beneficieze de vitamine, minerale, antioxidanti, fibre, grasimi bune si proteine de calitate este esential sa ai o alimentatie diversificata pe perioada postului.

- Biserica noastra Ortodoxa il cinsteste sambata, 17 martie, pe Sfantul Alexie, care poarta apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfant din calendarul bisericesc pe care il intalnim cu acest nume binecuvantat. A implinit intru totul cuvantul Domnului nostru Iisus Hristos: „Cel ...

- Cinstirea Crucii Mantuitorului marcheaza injumatatirea Postului Mare, perioada care conduce catre praznuirea Patimilor si Invierii lui Hristos. De aceea, atat duminica aceasta, cat si intreaga saptamana care o urmeaza, sunt centrate pe inchinarea si contemplarea lemnului de viata facator al Crucii lui…

- Intr-o declaratie a liderilor crestini din Ierusalim se anunta ca biserica va fi redeschisa miercuri dimineata. "Biserica Sfantului Mormant va fi redeschisa pentru pelerini maine, la ora 04,00 (02,00 GMT)", au indicat bisericile crestine, potrivit AFP. Biserica Sfantului Mormant,…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Biserica Sfantului Mormant, cel mai sfant loc al crestinatatii si destinatie turistica importanta din Ierusalim, a ramas inchisa si marti, pentru a treia zi consecutiv, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP. Liderii bisericilor ortodoxe greaca, armeana si catolica,…

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, locul unde, potrivit traditiei crestine, a fost crucificat si inmormantat Iisus Hristos, era in continuare inchisa luni dimineata, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP citat de Agerpres.ro. Perioada pentru care cel mai…

- Voluntarii Asociatiei Caritas Catolica Oradea, sub indrumarea episcopului romano-catolic Laszlo Bocskei si a directorului Caritas, Jozsef Rajna, au distribuit gogosi si ceai fierbinte celor adapostiti in azilul de pe str. Gutenberg, din Oradea. Alimentele distribuite au fost asigurate de cantina…

- “Este penibil ca la mai bine de un an de cand a devenit ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan tot nu cunoaste starea de fapt din sistem si spune ca a solicitat-o in acest sens. In acest ritm, poate pana la finalul mandatului, Carmen Dan va intelege si va putea numi cu nume si problemele din…

- Postul Paștelui va incepe anul acesta pe data de 19 februarie, iar creștinii vor sarbatori sarbatoarea Paștelui pe 8 aprilie, conform calendarului ortodox. Postul Mare, așa cum mai numesc romanii Postul Paștelui, va avea o durata de 40 de zile, la care se adauga și saptamana Patimilor, și se incheie…

- Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- Sarbatoarea Intampinarii Domnului, unul dintre cele douasprezece praznice imparatesti de peste an, aminteste aducerea la templul din Ierusalim a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfanta Fecioara Maria, la 40 de zile de la Nastere. Potrivit Legii iudaice, cele 40 de zile de dupa nastere reprezentau…

- In fiecare an, la 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Sarbatoarea religioasa cinsteste ziua ducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim. Tot in aceasta zi spiritualitatea populara pastreaza sarbatoarea numita Stretenie sau Ziua Ursului.…

- Praznicul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul a imbracat Parohia Izvorani din comuna Ciolpani in veșminte de sarbatoare și a adunat in sanul bisericii, o mare de credincioși ai locului. Am avut bucuria de a ne afla printre cei ce s-au impartașit cu harul marii sarbatori și de a redescoperi virtuțile…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…

- Dupa alegerea celor doisprezece apostoli, Mantuitorul a luat 70 de apostoli, ca sa-i trimita la propovaduire. Toti acesti ucenici au propovaduit cuvantul lui Hristos, indurand chinuri si prigoniri. Printre ei s-a aflat Sfantul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfantul Apostol Pavel, in epistola sa catre…

- De la Sfintii Parinti am luat obiceiul sa sarbatorim, dupa incheierea anului calendaristic, Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca sa inlature randuiala Legii Vechi si sa puna in loc taierea imprejur cea dupa Duh cea nefacuta de mana. Deci, sarbatorim…