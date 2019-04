Lectia intrarii lui Hristos in Ierusalim, pe care o sarbatorim in fiecare an in Duminica Floriilor, este aceea ca la Inviere nu ajungi decat prin Cruce, lectia apropierii de Dumnezeu pe calea stramta a renuntarii la egoism, afirma purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. ‘Lectia aceasta a intrarii lui Hristos in Ierusalim, pe care o sarbatorim in fiecare an in Duminica Floriilor, este o lectie anticipatoare a unor lucruri precum acesta: La Inviere nu ajungi decat prin Cruce, prin jertfa. Hristos intra in Ierusalim, urmeaza sa fie tradat, judecat, condamnat, rastignit, dar termenul…