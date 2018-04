Duminica de Florii, slujbe si concert religios la catedrala. Semnificatia ramurilor de salcie „Duminica Floriilor sau, așa cum o cunoașteam cu toții, Duminica Intrarii Domnului Nostru Iisus Hristos in Cetatea Ierusalimului, este una dintre cele mai frumoase duminici pe care le avem din perioada Postului Mare pana la Sfintele Paști. Este o duminica deosebit de importanta pentru noi, avand in vedere ca ne amintește de intrarea Domnului nostru Iisus Hristos in Cetatea Ierusalimului, cand a fost intampinat de mulțimi de oameni ce iși puneau hainele inaintea Lui și strigau: Osana, bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului. Acest cuvant Osana, care inseamna Dumnezeu mantuiește… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A cincea ediție a Retroparadei Primaverii va avea loc in 21 aprilie. Manifestarea va incepe cu expunerea mașinilor de epoca pe platoul din fața Operei Romane din centrul Timișoarei, intre orele 10:30-13:00. De la ora 13, șoferii acestor minunații pe roți vor pleca in parada, insoțiți…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Cand te cheama Gringo, e posibil sa ințelegi ca modificarea acoperișului unei case inseamna raderea lui și, de ce nu, a intregului imobil. Aproape ca s-a intamplat la doi pași de centrul Timișoarei, unde o casa a fost efectiv injumatațita. Interesant este ca terenul de sub ea este obiectul unui proiect…

- Evenimentele care preced Intrarea Triumfala a Mantuitorului in Ierusalim, invierea lui Lazar si ungerea din Betania, consemnate de Evanghelistul Ioan, au avut un rol pregatitor si consolator pentru ucenicii Domnului in apropierea Patimilor Sale. Intrarea Domnului in Ierusalim semnifica acceptarea ...

- Cateva zeci de mașini cu... vechime ies din „hibernare” și se prezinta, din nou, in fața timișorenilor. A cincea ediție a Retroparadei Primaverii se anunța la fel de colorata și stralucitoare ca și precedentele și nu trebuie decat puțin soare pentru asta.

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Etapa județeana a acestei competiții va avea loc la Casa de Cutltura a Studenților din Timișoara, sambata, 31 martie, de la ora 13. „Scopul evenimentului este acela de a promova ramura street dance-ului in randul tinerilor ca activitate competitiva, antrenarea tinerilor intr-o activitate…

- Spectatorii timisoreni pentru care teatrul este definit de vedetele sale au prilejul de a revedea intr-o piesa celebra veritabile dive ale scenei teatrale romanesti: Forina Cercel, Carmen Tanase, Virgina Rogin și Carmen Ionescu, in comedia „Gaitele”, de Alexandru Kiritescu.

- Melomanii indragostiți de sound-uri bues – rock au parte de un recital deosebit la sfarșitul acestei saptamani alaturi de Florin Giuglea Grup, un nume cunoscut pentru amatorii genului. Florin Giuglea si-a inceput cariera muzicala cu blues-rock-ul. I s-a alaturat in 2003 lui Mike Godoroja in trupa sa,…

- Copiii celebritaților continua sa dezvaluie secretele parinților lor joi, 29 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul prezentat de Cosmin Seleși, la Antena 1. De aceasta data, la “Aici eu sunt vedeta”, instrumentistul și impresarul Dan Bursuc vine impreuna cu fiul sau, Leno (10 ani),…

- Sambata, 31 martie 2018, in Sambata lui Lazar, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopia Ramnicului organizeaza Pelerinajul de Florii. In Municipiul Ramnicu-Valcea, la Biserica „Inalțarea Domnului”- Ostroveni, dupa Slujba Vecerniei și a Litiei, Inaltpreasfințitul Parinte…

- Credinciosii catolici și protestanți sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului. De…

- Diana Simion, fosta sotie a lui Razvan Simion, a INFLORIT dupa DIVORT! DOAMNE, cum arata! Diana, o adevarata doamna!Fosta nevasta a lui Razvan Simion, total schimbata. Ce bine arata Diana Simion! Diana Simion a adoptat un look foarte tineresc.Diana Simion a trecut prin momente grele in urma cu cațiva…

- Horoscop M-a avertizat sa ma feresc ca de dracul, Doamne iarta-ma, de urmatoarele produse chinezești: autoturisme, jucarii, țigari, imbracaminte, scule și dispozitive, aparatura electrocasnica sau electronica, mancare chinezeasca. A mai adugat și acupunctura și remediile chinezești, care, spunea el,…

- O mama din Australia a oripilat internetul, dupa ce femeia distribuise pe internet niște fotografii de groaza in care aparea copilul ei de doar un an, exact de ziua de naștere a baiatului. Internauții au fost ingroziți de imaginile terifiante in care a aparut copilul, car de ziua sa a primit o delicatesa…

- NEWS ALERT Mama și copil de 4 ani, loviți de o mașina pe strada Campului Accidentul s-a produs in jurul orei 18,15 pe strada Campului din Cluj-Napoca. Potrivit purtatorului de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Miriș, copilul de numai 4 ani a avut cel mai mult de suferit de pe urma accidentului.…

- "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Raluca Pruna a lansat, pe Facebook, o pledoarie pentru șefa DNA, in contextul cererii de revocare venita din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader. ”Doamna K nu e Mesia, e numai o femeie. Una cat mii de barbați care au ocupat butoanele cetații”, a spus fostul ministru al Justiției, intr-o postare…

- NEWS ALERT Doua noi destinatii de pe aeroportul Cluj Wizz Air si aeroportul Cluj au anuntat joi ca in perioada urmatoare vor fi deschise doua noi rute si vor fi suplimentate zborurile spre alte destinatii. Cele doua noi rute sunt Viena, capitala Austriei, o destinatie foarte apreciata de multi…

- Credincioșii Parohiei Homocea I, județul Vrancea, au participat, duminica, 18 februarie 2018, la Sfanta Liturghie arhiereasca. Slujba a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate.…

- Ca Delia este una dintre cele mai tari artiste de la noi nu mai este de mult timp un secret. Sa mai spunem ca fanii juratei X Factor asteapta cu nerabdare fiecare poza noua de pe Instagram sau Facebook?

- „La ce m-am gandit? La o calatorie muzicala prin țara! Insa de data asta nu in sali de teatru sau case de cultura ci in localuri mai mici, cu o atmosfera potrivita și unde pot sa fiu cat mai aproape de voi, de public!”, a transmis Ricardo Caria. Ricardo Caria va canta in limba portugheza,…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a primit o amenda de 5.000 de lei, in urma controlului efectuat, luni, de Directia de Sanatate Publica Timis, dupa ce unitatea medicala a internat pacienti in conditii greu de imaginat.

- "Este vorba despre un om fara adapost, cu varsta intre 45 si 50 de ani, descoperit injunghiat si incendiat in municipiul Galati, pe strada Lebedei, intr-o casa dezafectata", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. Parchetul a deschis…

- Mai mulți protestatari cu icoane in maini au cantat "Mantuieste, Doamne, poporul tau!" și Imnul Romaniei in timpul difuzarii filmului "120 de batai pe minut", duminica seara, la Muzeul Taranului Roman.

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Ricardo Farcaș (Ajax Amsterdam) și Calin Jurj (Centrul Național de Pregatire de la Timișoara) se numara printre jucatorii chemați de selecționerul Florin Bratu la lotul U18. Echipa Romaniei va participa la un turneu in Spania, unde se va duela cu Norvegia (9 februarie), Polonia (11 februarie)…

- Robu s-a ferit sa dea prea multe detalii, deoarece ideea abia acum a fost data in lucru, insa cert este ca parcarile ar putea fi pe schelet metalic și vor avea doua niveluri. „Anul acesta incercam sa facem prima parcare intre blocuri pe doua niveluri. N-am stabilit inca unde, dar concluzia…

- Transferul lui Torje la Dinamo a cazut, deoarece conducerea clubului din ”Ștefan cel Mare” nu vrea complicații. Finanțatorul Ionut Negoita nu a acceptat sa-si asume in solidar cu jucatorul orice decizie ar lua FIFA in cazul in care Karabukspor il va da pe fotbalist in judecata. Potrivit Digi Sport,…

- Politistii ieseni sunt in alerta dupa ce soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanta, nu a acordat prioritate unui pieton si l a izbit in plin. Conform jri.ro, accidentul a avut loc pe strada Sf. Lazar, in dreptul BRD.Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima…

- Intr-un municipiu impanzit de semafoare, montate dupa un proiect de management bine pus la punct pe hartie, așa cum este Timișoara, s-ar putea presupune ca traficul in urbe e precum ceasurile elvețiene. Greșit! In realitate, lucrurile stau cum nu se poate mai prost. Multe dintre semafoare (cu precadere…

- Timișenii care au nevoie de servicii medicale de urgența au la dispoziție atat secțiile UPU de la diverse spitale, cat și centrele de permanența. In județ sunt 47 de astfel de centre, in mai multe localitați. 16 sunt in Timișoara.

- O șosea extrem de circulata din Timișoara este reparata periodic, pe bucați, deși a fost asfaltata integral in vara anului trecut. Pe Calea Șagului, deja plina de „petice”, SDM ar fi folosit o noua tehnologie.

- Jukebox si Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai Traistariu sunt cei trei finalisti ai Eurovision Romania 2018, alesi duminica seara in cadrul celei de-a doua semifinale, desfasurata la Timisoara.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua parti.In postarea sa de pe Facebook,…

- Mai multe persoane au fost audiate de politistii din Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui scandal izbucnit intre mai multi taximetristi si cativa soferi de la Uber, care s-au batut si s-au urmarit in trafic, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar in varsta de 22 de ani este cercetat de cadre ale Secției 1 Poliție, dupa ce a furat mai multe bunuri dintr-un autoturism. In 10 ianuarie, barbatul a spart geamul unei mașini parcate in Timișoara și a furat o borseta ce conținea un aparat medical, provocand un prejudiciu in valoare de 1.500…

- Proiecțiile vor avea loc vineri, 26 ianuarie, incepand cu ora 18:30, la Centrul Multifuncțional Bastion, de pe strada Hector, nr. 4 din Timișoara (Bastionul Theresia, corp C). Scurtmetrajul „Sarbatoritul” este o continuare a filmului „Calea Dunarii”, cunoscut publicului prin videoclipul piesei…

- Partidul Național Liberal, filiala Neamț, mai da o dovada ca stupizenia in politica nu are leac, daca in joc sunt oameni interesați doar de putere, influența și bani, nu de interesul de partid. Nemaivorbind despre cel public. In plina criza a PSD, generata de scandalul in care este implicat Ionel Arsene,…

- Cei doi polițiști se aflau in patrulare pe autostrada A1, in apropierea localitații timișene Remetea Mare. La un moment dat au observat, pe marginea drumului, o pasare de prada care nu și-a luat zborul la apropierea celor doi oameni. Șoimul parea bolnav, așa ca cei doi polițiști l-au urcat…

- Principalul centru comercial din Timisoara organizeaza primele editii din acest an ale unor evenimente apreciate de consumatori, Expomineralia si Bag Expo. De asemenea, continua sezonul de reduceri pentru pasionatii de cumparaturi.

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Timișorenii care locuiesc in Circumvalațiunii și in Girocului iși vor putea lasa mașinile peste noapte pe arterele principale. Mai exact, pe str. Gh. Lazar și pe Calea Martilor, pe porțiunea dintre Prezan și spre Giroc. Cine nu se trezește insa dis-de-dimineața, ca sa-și mute mașina, va plati.

- Hai la munca sa muncim…da Doamne sa nu gasim! LENESI…O firma din Brasov a incercat sa recruteze asistati social din Barlad, solicitand primarului Dumitru Boros sa ii faciliteze o intalnire cu oamenii buni de munca, intre 18 si 50 de ani. Reprezentantul firmei SC Moveos SRL Brasov, Olaru Ioan, a prezentat…

- Șoferi, nu mai parcați aiurea! Oamenii legii nu mai stau la discuții și cheama muncitorii SDM sa ridice mașinile parcate ilegal. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera au continuat acțiunile organizate in comun cu reprezentanții SDM in vederea luarii masurilor…

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Sarbii din judetul Arad serbeaza duminica, 7 ianuarie, Craciunul pe rit vechi. Sarbatoarea a inceput inca de sambata seara, in Ajunul Craciunului, cu o traditie cu totul speciala: aprinderea stejarului. “Inainte de fiecare Craciun, la noi exista aceasta sarbatoare care pregatește sarbatorea…

- MESAJE DE SFANTUL IOAN De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ioane!MESAJE DE SFANTUL IOAN Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim…

- S-a terminat 2017, a debutat 2018, iar peste foarte puțin timp incepe și activitatea de performanța (daca se mai poate numi inca), a sporturilor de echipa gorjene. Primii care debuteaza vor fi baschetbaliștii și handbaliștii, iar apoi, fotbaliștii de la ceea ce a mai ramas… din Pandurii. Daca…