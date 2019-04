Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier in Pasajul Unirii se va inchide pe ambele sensuri de circulatie, incepand de vineri seara, de la ora 22,00, si pana luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrari de intretinere. Brigada Rutiera a Capitalei le solicita conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia…

- Manifestatia anuala „Mars pentru viata” are loc, sambata, in 500 de localitati din Romania si Republica Moldova. In Bucuresti, participantii se vor strange, incepand cu ora 11.00, in Parcul Unirii si vor pleca spre Parcul Tineretului. Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca deplasarea se va face pe prima…

- Traficul rutier va fi restricționat, in dimineața zilei de sambata, 9 martie, in zona Monumentului “Aripi” din Piața Presei Libere, pentru buna desfașurare a unui eveniment comemorativ. Astfel, in intervalul orar 10.00 - 12.00, va avea loc evenimentul “Comemorarea Zilei Deținuților Politici Anticomuniști…

- Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat, duminica, o serie de restrictii si devieri de trafic in zona Pietei Victoriei, unde se desfasoara un protest fata de OUG nr.7/2019, prin care s-au adus modificari legilor Justitiei. Traficul rutier a fost deviat de pe Soseaua Kiseleff si Bulevardul…

- Evenimentul ce va avea loc in aceasta seara in inima Bucurestilor, in speta de la Ateneul Roman, la care vor fi prezenti atat presedintele Uniunii Europene, cat si cei ai Consiliului European si al Comisiei Europene, cat si inalti oficiali romani impune unele restrictii de trafic rutier. Brigada Rutiera…