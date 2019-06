#Duminica aceasta, la ora 20:00, „Exatlon” isi va desemna cei doi castigatori, la feminin si la masculin “Exatlon”, reality-ul sportiv fenomen care a cucerit inimile milioanelor de telespectatori readucand bucuria sportului in viata romanilor de toate varstele, urmeaza a-si desemna castigatorii. Cel de-al treilea sezon al celei mai indragite competitii sportive televizate din Romania, “Exatlon”, difuzata la Kanal D, se apropie, cu pasi repezi, de final. Randurile se strang, iar concurentii ramasi in competitie lupta cu toata forta pentru a castiga marile premii puse in joc. Spectacolul oferit de atletii „Exatlon” pe traseele competitionale a fost unul demn lauda, fiecare dintre concurenti luptand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

