Duminica a 5-a din Post (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)

- „In vremea aceea Iisus a luat la Sine iarasi pe cei doisprezece si a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; Il vor osandi la moarte si-L vor da in mana paganilor; Il vor batjocori, si-L vor ...

- Cand incep Deniile 2019. Ce semnifica Deniile din Postul Mare. Deniile se țin incepand cu seara Floriilor, pana in Vinerea Mare, cand se canta Prohodul Domnului. Cand incep Deniile 2019. Ce semnifica Deniile din Postul Mare. Denia de Luni, in Saptamana Sfintelor Patimiri, Biserica ne aduce…

- Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci) Marcu 8, 34-38; 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voiește sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie. Caci cine va voi sa-si scape viata si-o va pierde, iar cine iși va pierde viata sa pentru Mine si pentru Evanghelie, acela si-o va…

- Un ritual popular, savarșit in ziua praznicului Sfantului Mucenic Haralambie, era confecționarea «cameșii ciumei». Intr-o singura noapte, noua femei, alese dupa anumite criterii, torceau tortul, navadeau firele, țeseau și coseau camașa ciumei, pentru ca, inainte de ivirea zorilor, sa fie agațata intr-un…

- Basarabean, nascut in satul Chioselia din raionul Cantemir, parintele Roman Ioan Ceachir slujeste de 20 de ani in cea mai mica parohie din comuna Zanesti. Este o biserica pe stil vechi, aflata in subordinea si ascultarea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, lucru rar, pentru ca, in general, lacașurile…

- Intampinarea Domnului este praznuita la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care ne amintește de momentul in care Hristos este adus la Templul din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii. In Templu este…

- Nimeni nu cunoaste de la sine ce este iubirea lui Dumnezeu, daca nu-L invata Duhul Sfant; dar in Biserica noastra iubirea lui Dumnezeu se face cunoscuta prin Duhul Sfant si de aceea vorbim despre ea. Sufletul pacatos care nu cunoaste pe Domnul se teme de moarte, gandind ca Domnul nu-i va ierta ...

- "Ne-a parasit domnul Director Administrativ al UB Adrian Albu. De cate ori am interactionat cu dansul a fost un om foarte corect si ne-a sustinut cat a putut in interesul Universitatii. Raspundea tuturor la e-mail-uri personal dupa programul care nu ii permitea nici sa respire, rezolva tot ce se…