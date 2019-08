Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi au anuntat luni o reuniune extraordinara saptamana viitoare consacrata unei presupuse "ingerinte" straine in favoarea miscarii de protest pentru alegeri libere la Moscova, dupa o serie de avertismente adresate mai multor tari si canalului YouTube, informeaza AFP.Rusia acuza…

- 256 de manifestanți au fost arestați sâmbata la Moscova în cadrul protestului fața de excluderea candidaților opoziției la alegerile locale din septembrie. Forțele de ordine au raspund de multe ori cu o forța disproporționata, ținându-le brațele la spate jandarmii i-a târâit…

- Doua proiecte, pe ordinea de zi, sunt supuse hotararii in ședința extraordinara a Consiliului Local Deva, care va avea loc pe data de 7 august 2019, la ora 11:00 in sala de ședințe a Primariei Municipiului Deva. Vezi care sunt acestea:

- Franta si Germania au denuntat duminica arestarea apeste 1000 de manifestanti ai opozitiei la Moscova si utilizarea, considerata disproportionata, a fortei pentru a reprima acest protest, facand apel la Moscova sa elibereze persoanele detinute, relateaza AFP. Intr-un comunicat, Ministerul francez al…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului Local al Municipiului Turda, din data de 16 iulie 2019, ora 9.00:

- Comunitatea dobrogeana are astazi in cel mai inalt for de consacrare si de cercetare al Romaniei doi membri de marca, animati de dorinta de a sustine cu demnitate si onoare problemele culturale si stiintifice ale provinciei: chimistul Petre T. Frangopol membru de onoare al Academiei Romane si biologul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca deputatii PSD vor avea o sedinta de grup marti, la care va participa si premierul Viorica Dancila, si in cadrul careia se va decide strategia...