Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) a infiintat luni o comisie pentru a investiga ingerintele straine in afacerile interne ale Federatiei Ruse in contextul celor mai ample manifestatii antiguvernamentale din ultimii ani in aceasta tara, potrivit agentiilor de presa EFE si Interfax. Aceasta comisie, care se va reuni intr-o prima sedinta inainte de sfarsitul lunii, va fi condusa de presedintele Comisiei de securitate si de combatere a coruptiei din Duma, Vasili Piskariov. Piskariov a adresat deja cereri Ministerului de Externe, unor entitati ale Ministerului de Interne…