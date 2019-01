Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a fost un an plin pentru industria de fashion, care a capatat tot mai multi jucatori, de la branduri de lux pana la discounteri. Retailerii deja existenti si-au consolidat retelele de magazine, iar 2018 a adus o orientare catre retail...

- Piata boxelor portabile este in continua ascensiune. Exista modele pentru toate gusturile, iar tehnologia evolueaza pe zi ce trece. Daca doresti sa beneficiezi de o calitate inalta a sunetului unei piese audio, ai nevoie de un difuzor performant.

- Pana la 20 de magazine noi si alte 2 branduri din portofoliul Miniso in 2019, acestea sunt planurile retailerului japonez care a intrat pe piata romaneasca in luna septembrie, cand a deschis primul magazin in Veranda Mall. Adus pe piata locala prin...

- Pentru a deveni brand, un produs trebuie sa treaca testul timpului. Romania nu a dus lipsa de marci celebre, dar putine au facut fata trecerii din comunism in capitalism si au fost sufocate de piata concurentiala. Cele mai cunoscute au supravietuit insa, iar astazi reprezinta branduri definitorii in…

- Banci și Asigurari Tranzactiile valutare s-au mai revigorat in octombrie, volumul operatiunilor urcand peste 1,63 mld. euro Tweet Print Mail Autor: Claudia Medrega astazi, 18:30 0 Jucatorii de pe piata valutara au derulat in luna octombrie, in medie, tranzactii zilnice de 1,63 mld. euro,…

- Banci și Asigurari Viorel Stefan: Pietele supravegheate de ASF au o problema structurala. Autoritatea trebui sa se focalizeze mai mult pe sustinerea dezvoltarii acestora, decat pe reglementare. Este nevoie de o legislatie mai supla Tweet Print Mail Autor: Anelis Baciu astazi, 12:25 4 …

- Business Hi-Tech ZF Live Special Microsoft Business Summit 2018. Florin Popa, Orange: Am dezvoltat o retea nationala 4G dedicata obiectelor conectate Tweet Print Mail Autor: Alexandra Cepareanu astazi, 11:30 0 Orange, liderul pietei locale de telefonie mobila, a dezvoltat o retea de comunicatii…

- Anvelope iarna perfecte? Oare exista asa ceva? Cei mai multi experti in domeniu nu cred acest lucru. In general, anvelopele de iarna sunt considerate solutii de „compromis”. Piata reflecta din plin acest adevar. In ciuda gamei foarte variate de produse excelente oferite de toti producatorii mari de…