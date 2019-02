Duke Dumont lanseaza single-ul “Red Light Green Light”, featuring Shaun Ross

Stiri pe aceeasi tema

- Andra lanseaza un nou single in limba romana, o piesa de dragoste care se numește „Supereroi”. Melodia oferita in dar fanilor in luna iubirii este un indemn de a nu inceta sa credem in puterea infinita a dragostei, dar și despre provocarile prin care trece orice cuplu, indiferent de stadiul in care…

- Zedd si Katy Perry ne invata o lectie importanta odata cu neasteptata lansare a single-ului „365″ – dragostea este raspunsul tuturor intrebarilor ce macina constiinta, iar viata in lipsa ei nu are niciun farmec. Optimismul si bucuria sunt elementele principale ce alimenteaza ritmul molipsitor al acestei…

- Doar ce a fost eliminat de la Ferma, dar Jorge e pus pe fapte mari. Artistul revine in atenția publicului cu un nou single dedicat femeii, “Cafeaua Ta”, insoțit de un videoclip pe masura. Inspirat din versurile lui Flick Domnul Rima, scrise in urma cu ceva timp pe o rețea de socializare, cantarețul…

- Arsenium, fostul membru al trupei O-Zone, lanseaza pentru prima oara o piesa in limba romana – #Depresie. Compusa de catre artist impreuna cu Serban Cazan, Lucian Nagy si Ana Stancu, #Depresie este o piesa despre inimi frante, greseli, remuscari si tristete. “#Depresie este o piesa in care sigur se…

- “Sale el sol” si “Vin” sunt doar cateva dintre hiturile care l-au facut cunoscut pe Sonny Flame, iar astazi solistul revine cu un nou single “Da-Le”. Piesa este compusa de Marcel Prodan impreuna cu Sonny Flame si face parte dintr-o serie de single-uri pe care artistul le va lansa anul acesta. “Am lucrat…

- Sigrid, pop-starul norvegian, lanseaza single-ul „Don’t Feel Like Crying”, extras de pe albumul „Sucker Punch”, material disponibil pentru precomanda, a carui lansare este programata pe 8 martie. Piesele artistei de doar 22 de ani sunt compozitii incredibile, ce redau povesti neasteptate prin colaje…

- Parte din magia Craciunului este muzica și apoi ce ar insemna sarbatorile de iarna fara colinde? Ei bine, pentru ca suntem in toiul pregatirilor pentru Nașterea Domnului, ne-am propus sa venim cu noutați muzicale și sa intocmim un playlist special pentru aceasta perioada. In plus, daca ramaneți in pana…

- Producatorul premiat cu Grammy și compozitorul deținator al discului de platina, Breyan Isaac, lanseaza primul sau single, in care vorbește despre dragostea nemuritoare. Artistul ii da creditele soției sale, Janice, pentru inspirația versurilor din aceasta piesa sincera și delicata. „Am tot incercat…