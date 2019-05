Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Șah, in colaborare cu CS Tinerii Maeștri București, organizeaza in perioada 14-25 aprilie, in stațiunea Calimanești – Caciulata, Campionatele Naționale individuale pentru copii, juniori și tineret (categoriile 8-20 ani) la șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegari. Din Maramureș…

- Eveniment de amploare pentru amatorii artelor martiale din Republica Moldova! La Chisinau au demarat Campionatele Nationale de muay thai. 185 de luptatori din 17 cluburi impart pumni si picioare pentru a urca pe podiumul de premiere.

- Eveniment de amploare pentru amatorii artelor martiale din Republica Moldova! La Chisinau au demarat Campionatele Nationale de muay thai. 185 de luptatori din 17 cluburi impart pumni si picioare pentru a urca pe podiumul de premiere.

- Cei 4 inotatori de la CS Dacia Mioveni 2012 care au participat week-end-ul trecut, la Izvorani, la Campionatele Nationale de Cadeti, etapa regionala, au obtinut calificarea la etapa finala. Este vorba despre Rares Mirea, Raisa Patrascu, Afodita Tudorescu si Adrian Nae. Mai mult decat atat, sportivul…

- A 9-a ediție a Triadei MTB debuteaza în acest weekend la Avrig (13, 14 aprilie). Cursa este pentru al cincilea an consecutiv prima etapa din Triada MTB și va avea loc sâmbata și duminica în orașul Avrig și pe dealurile din împrejurimi, informeaza organizatorii într-un comunicat…

- În timp ce puterea și opoziția s-au împotmolit, întrecându-se în șobolaneli interne postelectorale, „partenerul nostru strategic”, Federația Rusa, își urmeaza metodic și nestingherit propria agenda politica de subminare și distrugere a așa numitului…

- Echipa de tenis de masa a Universitatii Craiova a avut o comportare foarte buna la Campionatele Nationale de Seniori, desfasurate recent la Buzau, reusind doua calificari in primii 32 de sportivi si una in primii 16. „Am reusit sa ne ...

- Pe data de 2 februarie s a desfasurat prima editie a Campionatului de tenis de masa la amatori. Evenimentul a fost organizat de Primaria orasului Ovidiu, prin Clubul Sportiv Ovidiu, al carui presedinte onorific este Ilie Floroiu, si Directia Judeteana de Tineret si Sport, reprezentata de directorul…