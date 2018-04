Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul pare sa se instaleze tot mai mult la ACS Poli Timisoara. Echipa se infunda tot mai mult in zona inferioara a clasamentului, dar deranjant este mai mult jocul pe care il presteaza „vedetele” timisorenilor. Adus cu surle si trambițe sa scoata formația timisoreana din situația in care…

- Razboiul dintre fanii CSA Steaua și cei de la FCSB a ajuns la un nou nivel. Suporterii echipei din Liga a 4-a s-au razbunat dur pe unul dintre sponsorii formației lui Gigi Becali. Pe 1 aprilie, jucatorii de la FCSB au participat la un eveniment organizat de unul dintre sponsori, Kia. La eveniment, producatorul…

- Compania germana Bosch cauta persoane pasionate de lucrul cu cifrele pentru locația din Timișoara. „Ambasadorii Bosch” vor fi prezenți la Centrul Cultural Carei, sala Deak Endre in data de 13 aprilie intre orele 10.00 și 17.00 și iți vor raspunde la intrebari. Inarmeaza-te cu incredere și listeaza-ți…

- Dupa zile intregi de speculații, autoritațile de la Beijing au confirmat ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a facut o vizita neoficiala de trei zile in China, unde s-a intalnit cu omologul sau chinez, Xi...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) organizeaza, vineri, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Meteorologiei, a carui tema va fi ‘Vremea si clima; sa actionam inteligent’. Potrivit organizatorilor, la dezbateri va fi prezenta Gratiela Gavrilescu, vicepremier si ministru al Mediului. Ziua Mondiala…

- La Constanta are loc zilele astea un eveniment cultural gazduit de Colegiul National de Arte Regina Maria, eveniment la care participa de cu mult entuziasm elevi, profesorilor, dar si parinti Cursul de Maiestrie Muzicala si Pianistica sustinut de pianistul Octavian Renea, absolvent al Colegiului National…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un i-a urat lui Vladimir Putin reusite in ''constructia unei Rusii puternice'', intr-un mesaj de ''sincere felicitari'' adresat marti presedintelui rus dupa realegerea sa, informeaza AFP. Rezultatul acestor alegeri organizate duminica "este o expresie a marelui…

- Exatlon, show-ul sportiv preferat de milioane de romani, a starnit diverse comentarii si in mediul online. Fanii concursului Exatlon au diverse simpatii si antipatii, iar acest lucru se vede cel mai bine in grupurile de sustinere ale show-ului sportiv. Acestia isi dau cu parerea in legatura cu…

- Maratonul de programare, ajuns la a opta ediție, urmarește sa imbine munca și distracția, testand anduranța participanților preț de 24 de ore, dar și creativitatea lor. BEST Engineering Marathon va avea loc in zilele de 14 și 15 aprilie in Biblioteca Centrala a Universitații “Politehnica” București…

- Data 16.03.2018 COMUNICAT DE PRESA EGIS ROMANIA S.A., in parteneriat cu ASOCIAȚIA AGROM-RO, organizeaza Eveniment de informare in data de 22.03.2018, incepand cu ora 10.00, in Mun. Alba Iulia, Hotel Parc, Strada Primaverii, nr. 4. in cadrul proiectului ”Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din Regiunea…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Sportul a atras, intotdeauna, foarte multi fani infocati, fie ca este vorba despre fosti sportivi, oameni carora le-ar fi placut sa practice sporturi de performanta sau, pur si simplu, persoane carora le place sa sustina si sa priveasca competitiile. Indiferent ca este vorba despre un anumit club sau…

- Fabrica Bosch din Cluj angajeaza persoane cu grad diferit de expertiza in productie, in domeniul tehnic si comercial si organizeaza doua evenimente de recrutare si informare in campusul din comuna Jucu din Cluj, a anuntat compania, intr-un comunicat. Furnizorul de tehnologii şi servicii organizează…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a anuntat luni ca organizeaza o campanie care se adreseaza persoanelor ce doresc sa lucreze in cadrul fabricii din Cluj. In acelasi timp, grupul sustine absolventii prin programe dedicate tinerilor viitori manageri si printr-un program…

- Nunta mare in PSD, spune Realitatea Tv, dupa care adauga ca liderul celei mai mari formatiuni din Romania se va insura cu aleasa inimii, o tanara de nici 30 de ani, care l a insotit azi la Congres.Irina Alexandra Tanase a stat astazi in primul rand la marele eveniment si a fost in centrul atentiei,…

- Apa in municipiul Bacau ar putea reveni mai repede decat se estima. Astazi, in jurul orei 11.30, au fost introduse toate componentele conductei ce trebuie sa inlocuiasca tubul deteriorat și au inceput lucrarile de sudura a acestora. Compania de Apa estimeaza finalizarea lor in jurul orei 18.00, dupa…

- Este una dintre cele mai iubite actrite de telenovele, iar in urma cu un an a devenit mama. Michelle Renaud, una dintre cele mai apreciate actrite de telenovele, a reusit sa revina rapid la forma fizica de dinainte de sarcina, iar actrita a impartasit secretul sau cu toata lumea.

- Cel mai slab actor de anul acesta este Tom Cruise. Artistul a primit acest titlu la decernarea premiilor Zmeura de Aur, pentru rolul din Mumia. Marele castigator al serii a fost The Emoji Movie, care a...

- Delia revine la Brasov cu un concert care va fi gazduit de Kruhnen Musik Halle (Strada Nicolae Titulescu 4), vineri, 2 martie 2018, de la ora 21. Fanii artistei aparuta pe scena muzicala romaneasca inca de la finalul anilor ’90 vor putea asculta hiturile „Pe aripi de vant”, „Da, mama!”, „1234,…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- O echipa din judetul Alba este caștigatoare a marelui premiu al Festivalului „Pomana porcului”, desfasurat la sfarsitul acestei saptamani in statiunea Balvanyos, impresionand juriul cu diversitatea si originalitatea produselor prezentate, scrie Agerpres. Festivalul, organizat pentru a 13-a oara de catre…

- Marele rabin Aron Teitelbaum a venit special din Brooklyn, New York, pentru a pune bazele unei bai rituale (Mikve) la Sighet, in același loc unde bunicul sau, Rabi Chaim Zvi Teitelbaum a parasit aceasta lume, acesta avand locul de veci la Cimitirul Evreiesc din Sighet. Pe acest pamant, ei construiesc…

- O femeie era sa rateze cel mai frumos moment al vieții sale. Aceasta a ramas blocata in lift și era sa-și piarda propria nunta. Totul s-a petrecut intr-un hotel din Biltmore, Statele Unite ale Americii. O mireasa a urcat in lift pentru a ajunge la propria nunta, dar din nefericire, ascensorul…

- Lantul de fast-food KFC a fost fortat sa inchida temporar sute de restaurante din Marea Britanie, dupa ce o incurcatura logistica a oprit livrarile de pui, relateaza CNN Philippines. Aproximativ 800 dintre cele 900 de restaurante din Marea Britanie au fost inchise luni dupa-masa, unele dintre…

- In Kenya, amprentele salveaza vieti. Datorita unui scanner portabil, oamenii care nu figureaza in bazele de date sunt amprentati si au de acum inainte un dosar medical complet, in care sunt trecute toate controalele efectuate. „Fara el (dispozitiv, n.red.), oamenii probabil ar ramane acasa si si-ar…

- La finalul lunii decembrie, fostul campion la patinaj Marcel Sturmer a fost declarat castigator al celui mai dur show de televiziune din lume, in varianta braziliana: Exatlon.La 32 de ani, Marcel a castigat marele premiu pus la bataie de organizatori si s-a intors acasa victorios dupa 3 luni petrecute…

- Iubim romanește! Dragostea ne aduce impreuna, sambata 24 Februarie, in Parcul Teilor din Turda! Incepand cu ora 12:00 va așteptam intr-un numar cat mai mare sa celebram acest sentiment minunat.

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Compania americana Amazon a fost al doilea mare producator de tablete in ultimul trimestru, dupa Apple, scrie news.ro.Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de…

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Adelina Pestrițu incinge imaginația oricarui barbat. Din pacate pentru aceștia, vedeta este gata sa se așeze la „casa ei”. Adelina Pestrițu a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Virgil, alaturi de care va avea și un copil.

- Care ar fi probabilitatea ca doua femei cunoscute la Hollywood sa semene atat de mult? Amandoua blonde și foarte talentate, cu trasaturi fizice aproape identice, Margot Robbie și Jaime Pressly parca ar fi surori gemene. Margot, alaturi de Allison Janney și Jaime Pressly. De curand, Margot in varsta…

- Fanii din intreaga lumea a seriei de jocuri Super Mario au motiv de bucurie. Compania japoneza Nintendo a anunțat ca a inceput sa lucreze asupra unui film de animație care il va avea ca protagonist pe simpaticul instalator italian.

- Compania japoneza Nintendo a anuntat ca a inceput productia la un film de animatie, care il va avea ca protagonist pe indragitul personaj Mario, si ii are ca producatori pe creatorul sau, Shigeru Miyamoto, si pe Chris Meledandri ('Minions').

- Gigantul anglo-olandez Unilever a preluat integral producatorul sucevean de inghetata Betty Ice intr-o tranzactie de circa 100 mil. euro, spun sursele din piata. Unilever, liderul pietei de inghetata din Romania, a cumparat Betty Ice, un business de 30 mil. euro, de la antreprenorul Vasile…

- Facebook a anuntat luni ca in perioada imediat urmatoare isi va publica in premiera principiile in baza carora administreaza informatiile utilizatorilor. Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi…

- Compania de construcții Tel Drum, judecata intr-un dosar penal și care și-a cerut recent insolvența, a dat in judecata primaria comunei Saelele din județul Teleorman pentru datorii restante, solicitand instanței emiterea unei ordonanțe care sa oblige primaria la plata acestora, informeaza profit.ro.…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Pana in prezent, doar Synaptics are un senzor de amprenta ascuns in display pe piata, insa foarte curand vor incepe sa apara si concurenti. Qualcomm a anuntat inca de anul trecut ca lucreaza la o solutie bazata pe ultrasunete, pe care o va lansa la jumatatea anului 2018, iar acum Japan Display Inc.…

- Dupa 6 ani de la lansarea unui smartphone cu camera de 41MP, Nokia pregateste un alt gadget surprinzator.Compania finlandeza HMD Global va lansa sub brandul Nokia un smartphone care va avea nu mai putin de 5 camere foto. Tehnologia va fi similara celei de la camera Nokia OZO, care are…

- Pe retelele de socializare a aparut recent o scrisoare semnata de fosti jucatori ieseni de rugby, adresata autoritatilor municipale si judetene, in care se deplange starea de colaps a echipei Politehnica, ajunsa, asa cum specifica semnatarii, "in prima etapa a desfiintarii". Cu jucatori neplatiti…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunța ca mijloacele de transport în comun vor circula dupa un program special pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Primcipatelor.Astfel, mijloacele de trasport în comun vor circula conform orarului de duminica.”Compania de…

- Zece localitati din judetul Brasov si trei din judetul Mures au ramas, in continuare fara curent, a anuntat compania SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrica. Compania a anuntat, joi, printr-un comunicat, ca in urma condițiilor meteo nefavorabile, viscol si ninsoare in zilele de 17 si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca la Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor, in perioada 17 - 19 ianuarie vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale…

- Cea mai mare tranzactie intermediata pe segmentul rezindential a fost de peste 1,5 milioane de euro pentru un apartament din Capitala. Franciza de agentii imobiliare RE/MAX Romania a intermediat peste 1.500 de tranzactii in 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent, valoarea…

- Foarte multe personalitați din sport, showbiz și politica și-au anunțat prezența la primul eveniment de amploare al anului 2018: Gala Fitness-ului Romanesc, organizata de Gabriel Toncean, președintele...

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- Compania sud-coreeana Samsung a anunțat când va fi prezentat noul flagship, Galaxy S9.Astfel, Samsung a confirmat ca noul flagship al companiei, Galaxy S9, nu va fi prezentat in cadrul CES 2018, ci in luna februarie, la MWC 2018, potrivit yoda.ro.Inca nu a fost anuntata…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, scrie digi24.ro.Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.

- Mark Obermann, directorul Centrului de Neurologie din cadrul spitalului Asklepios, din Seesen, sustine ca sunt sanse destul de mari ca Michael Schumacher sa isi revina din starea in care a ramas dupa teribilul accident de schi din urma cu patru ani. Michael Schumacher, la PATRU ANI de la ACCIDENT.…