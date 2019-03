Duelul Federer-Nadal din semifinalele Indian Wells 2019 nu mai are loc. NADAL s-a retras

Stiri pe aceeasi tema

- "Rafael Nadal s-a retras din cauza unei accidentari la genunchiul drept. Ii uram insanatosire grabnica lui Rafa. Roger Federer se califica in finala", au anuntat organizatorii competitiei. Duelul de sambata urma sa fie al 39-lea dintre cei doi mari jucatori, Nadal conducand cu 23-15 in intlanirile…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, s-a retras de la turneul de la Indian Wells, sambata, inaintea semifinalei cu Roger Federer, numarul 4 mondial, astfel ca elvetianul va juca finala. Nadal a acuzat o accidentare la genunchi.

- Considerați cei mai buni jucatori de tenis din lume, Rafael Nadal, cap de serie 2, si Roger Federer, cap de serie 4, se vor infrunta pentru a 39-a oara in circuitul ATP, intr-un duel care este programat sambata in semifinalele turneului Masters 1000 de la Indian Wellls, dotat cu

- Considerați cei mai buni jucatori de tenis din lume, Rafael Nadal, cap de serie 2, si Roger Federer, cap de serie 4, se vor infrunta pentru a 39-a oara in circuitul ATP, intr-un duel care este programat sambata in semifinalele turneului Masters 1000 de la Indian Wellls, dotat cu

- Tenismenii Rafael Nadal, cap de serie 2, si Roger Federer, cap de serie 4, se vor infrunta pentru a 39-a oara in circuitul ATP, intr-un duel care este programat sambata in semifinalele turneului Masters 1000 de la Indian Wellls, dotat cu premii de 8.359.455 dolari. In semifinale, Nadal…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, a dezvaluit, miercuri, cu ocazia turneului de la Indian Wells, ca nu se vede jucând pâna la vârsta de 37 de ani, informeaza AFP, conform Agerpres."Probabil nu, în orice caz nu în acest moment", a raspuns…

- Noapte plina pe tabloul masculin de la Indian Wells, acolo unde greii Roger Federer, Rafael Nadal sau Stan Wawrinka au trecut, pe rand, de adversarii lor și au avansat in turul III. Roger Federer, 4 ATP, continua forma excelenta aratata la Dubai, unde și-a adjudecat al 100-lea titlu al carierei. ...

- Rafael Nadal: actualul numar 2 ATP este unul dintre cei mai buni jucatori de tenis din istorie. Spaniolul a caștigat 80 de titluri, dintre care 17 de Mare Șlem (11 la Roland Garros, record absolut). In palmaresul sau se mai regasesc, printre altele, o medalie de aur cucerita la Olimpiada din 2008 și…