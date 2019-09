Stiri pe aceeasi tema

- Starul belgian Romelu Lukaku a fost victima unui atac rasist, in timpul meciului Cagliari – Inter Milano, scor 1-2, disputant in etapa a 2-adin Serie A. Nu este prima oara cand ultrasii sarzi se manifesta intr-un astfel de mod. In trecut, aceștia i-au agresat și pe Eto'o, Matuidi si Kean.

- A fost dat afara de la Manchester United, iar de atunci nu și-a mai gasit alta echipa. Jose Mourinho a oferit un interviu emoționant celor de la Sky Sports. Lusitanul a vorbit despre cât de mult îi lipsește fotbalul, iar apoi a plâns. A primit imediat mesaje de încurajare, unul…

- Partidele din turul I național al Cupei Romaniei sunt programate astazi de la ora 17,30, in aceasta faza a competiției urmand sa participe formațiile care au caștigat fazele județene ale intrecerii, precum și echipele mai slab clasate in Liga a III-a, sezonul trecut. Din Prahova, in condițiile in care…

- Dupa o eroare a lui Matthijs de Ligt, din minutul 10, care a incercat sa respinga o centrare din corner, dar a bagat mingea in propria poarta, Inter Milano a condus scorul. Acest lucru s-a schimbat, in minutul 68, cand Ronaldo a reusit sa readuca echilibrul pe tabela de marcaj. In minutul 78, Antonio…

- Legea pensiilor va fi aplicata fara niciun fel de discutie, chiar daca nu este un lucru usor, chiar imposibil de aplicat la prima vedere, dar oamenii trebuie sa inteleaga ca poate deveni o nebunie frumoasa daca PSD ramane in continuare la guvernare, a declarat, duminica seara, ministrul Finantelor,…

- Fotbalul face deliciul unei planete intregi si e mai mult decat un simplu sport. Cu cote de audiente uriase, cu mize pe masura si cu milioane de suporteri fanatici, regele sporturilor este o adevarata religie pentru unii.

- Adrian Ilie (45 de ani) se va implica la Pandurii Targu Jiu in urmatorul sezon al Ligii 2. Dupa ce Pandurii Targu Jiu s-a salvat de la retrogradare pe finalul sezonului, gorjenii nu vor sa mai traiasca aceleași emoții și in stagiunea viitoare. Așadar, Pandurii va primi intariri. Oltean la origine, din…

- Cutremur in fotbalul mondial. Fostul presedinte al UEFA, Michel Platini, a fost arestat in ancheta care investigheaza conditiile suspecte in care organizarea Cupei Mondiale din 2020 i-a fost acordata Qatarului.