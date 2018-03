Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Lupescu a postat un mesaj pe facebook, dar nu a dorit sa comenteze dezvaluirile facute in ultimele zilede Razvan Burleanu. Ionut Lupescu, favoritul sponsorului FRF la alegerile de pe 18 aprilie "Dragi prieteni, azi am depus, la sediul FRF, documentele necesare pentru a intra oficial…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a publicat un nou episod pe site-ul sau in care-l ataca pe Ionuț Lupescu, contracandidatul sau la alegerile pentru președinția Federației, din 18 aprilie. Potrivit dezvaluirilor facute de Razvan Burleanu, cand Ionuț Lupescu era oficial al FRF, ar fi primit 200.000…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca a fost sunat de catre sotia lui Omar Hayssam si ca s-a intalnit cu aceasta, care i-a spus ca fostul omul de afaceri sirian, condamnat la 23 de ani si patru luni de detentie, este "extraordinar de bolnav" si "probabil o sa moara in...

- Presedintele FRF, Rzavan Burleanu, a publicat, vineri, pe site-ul sau, informatii despre ilegalitati ce ar fi fost comise de contracandidatul sau la alegerile din 18 aprilie Ionut Lupescu. Sub titlul "Povestea unui comision marca Lupescu", Burleanu scrie ca fostul international a incheiat un contract,…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un atac fara precedent la adresa principalului sau contracandidat la șefia federației, Ionuț Lupescu, dar amenința și cu informații explozive la adresa lui Dan Voiculescu și a posturilor sale de televiziune.

- Razvan Burleanu a venit cu noi dezvaluiri referitoare la activitatea lui Ionuț Lupescu atunci cand acesta era oficial FRF. Președintele FRF a scris pe blogul sau despre un contract incheiat intre FRF și Astra Bettings, care a fost semnat de Ionuț Lupescu. "Pe 13 martie 2009, Ionuț Lupescu apare intr-o…

- A recunoscut ca ii vine sa planga des și ca, uneori, simte ca și-a pierdut calea. Provine dintr-o familie inchegata, dar a lasat totul in urma, doar ca sa isi urmeze visul. Nu a fost deloc simplu, dar a reusit. De departe, insa, cel mai greu i-a fost sa stea departe de familia ei. De ziua mamei, Lidia…

- Gulliver Oldman, fiul actorului Gary Oldman (59 de ani), castigator al categoriei „Cel mai bun actor“ la Oscar 2018, a publicat o scrisoare deschisa prin care isi apara tatal in fata acuzatiilor pe care mama lui, Donya Fiorentino, le-a lansat la adresa artistului. Femeia sustine ca fostul ei sot a abuzat-o…

- Razvan Burleanu vine cu o noua serie de dezvaluiri și acuzații indreptate catre principalul contracandidat al sau la alegerile FRF, Ionuț Lupescu. Totul in articolul postat pe blogul sau personal, cu titlul "Lupescu, Prunea & Nașu cumpara ceasuri de lux din banii FRF", și care vizeaza colaborarea lui…

- Mircea Sandu a reacționat pentru GSP.ro dupa ce Razvan Burleanu l-a acuzat, intr-o postare pe blog, ca atunci cand conducea FRF a cumparat ceasuri in valoare de 30.000 de euro, Ionuț Lupescu fiind cel care a semnat facturile la acea vreme. "Burleanu se ocupa in continuare de balci. Astfel de cadouri…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a scris un nou articol pe blogul sau in care face o noua serie de acuzații țintele fiind Ionuț Lupescu și Mircea Sandu. Președintele FRF a scris un articol cu titlul "Lupescu, Prunea & Nașu cumpara ceasuri de lux din banii FRF". Burleanu scrie in interiorul articolului…

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir a declarant ca lupta pentru conducerea FRF este una intre servicile secrete si puterea politica. El considera ca actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu, este sustinut de servicii, in timp ce Ionut Lupescu, principalul sau contracandidat, ar avea sustinerea…

- Daca in 2018, data de 18 aprilie este o zi importanta pentru fotbalul romanesc, atunci urmand sa se deruleze batalia pentru președinția FRF, intre Razvan Burleanu și Ionuț Lupescu, Asociația Județeana de Fotbal Alba va avea doi ani la rand alegeri! Se știe ca in 2014, reprezentații fotbalului din județ…

- Alegerile pentru președinția FRF au intrat in etapa atacurilor murdare. Simțindu-și scaunul cum se clatina din ce in ce mai puternic, actualul președinte Razvan Burleanu lanseaza acuze dure, pe blogul personal, la adresa principalului contracandidat, fostul internațional roman Ionuț Lupescu.Citeste…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declansat azi un atac cu bataie lunga, dur, catre Ionut Lupescu, adversarul sau de la alegerile pentru sefia FRF, programate pe 18 aprilie. Inrtr-un text publicat pe siteul sau, Burleanu sustine ca fostul numar 5 al nationalei si Mircea Sandu ar fi folosit firme…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare "intr-un timp rezonaibil", spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Dupa ce a jucat slab la Sibiu, a hotarat ca nu vrea sa il mai vada la FCSB si in sezonul urmator pe Ovidiu Popescu. Si nu doar pe el il va "pedepsi", ci si pe Mihai Balasa care a comis mai multe erori. Gigi Becali nu vrea sa il vada titular in play-off.

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Ionuț Lupescu, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu pentru președinția FRF, și-a continuat astazi turneul electoral pe care il desfașoara in toata țara. "Kaiserul" a fost in vizita la Targu Jiu, fiind prezent pe noul stadion al celor de la Pandurii, unde a discutat cu managerul echipei,…

- Basarab Panduru i-a raspuns lui Razvan Burleanu, dupa ce președintele FRF le-a transmis susținatorilor lui Ionuț Lupescu faptul ca sunt șomeri și așteapta un post la FRF dupa ce "Kaiserul" va caștiga alegerile din 18 aprilie. "Eu am ințeles ca nu trebuie sa ne mai jignim, dar aceste jigniri mi se par…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 1 martie, 15.00. Meciul dintre CSU Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, se va disputa marti, 6 martie, de la ora 17:00. ACTUALIZARE…

- Cosmin Contra, 42 de ani, selecționerul echipei naționale, a luat decizia de a se deplasa in Turcia pentru a urmari la treaba 3 romani. Vineri, Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, se va duela cu Bursaspor. Astfel, "Gurița" vrea sa-i monitorizeze pe Cristi Sapunaru și Silviu Lung, dar și…

- Fostul international și component al ”Generației de Aur”, Ionut Lupescu, și-a lansat astazi candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. In cadrul unui eveniment la care au participat și au luat cuvantul mai multe personalitati din fotbalul romanesc, ”Kaiserul” și-a expus programul electoral…

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Avertisment dur pentru toti cei care au centrale termice de apartament. Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de…

- Dupa o pauza de sase ani, Elan Schwartzenberg, omul de afaceri cu mandat international de arestare, a vorbit in exclusivitate pentru B1 TV, despre acuzatiilor oficiale si neoficiale ce i se aduc.Interviul a fost acordat pe teritoriul statului Israel. Elan Schwartzenberg a vorbit pentru prima data dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic...

- Razvan Burleanu a reactionat dupa ce Ionut Lupescu, principalul sau contracandidat de la alegerile FRF din luna aprilie, a declarat la Telekom Sport ca actuala conducere a federatiei a dat dovada de un management defectuos, schimband patru selectioneri in cei patru ani de mandat.

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Fostul arbitru Cristi Balaj era privit ca un concurent puternic la alegerile FRF, de la data de 18 aprilie. Dar, acum va fi de partea lui Ionut Lupescu, dupa ce "Kaiserul" a anuntat oficial ca se va lupta cu actualul sef al Federatiei, Razvan Burleanu, pentru postul de presedinte. Totodata, Balaj…

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa cadideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal „ca urmare a discutiilor, a telefoanelor si a mesajelor primite”. Convins sa intre in lupta cu Razvan Burleanu, actualul sef de la „Casa Fotbalului”, „Kaieserul” a trecut la actiune.

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii sai case drogheaza, iar asta a dus la un corp atat de bine definit. Deși nu sunt siguri ce consuma Gigi, fanii o critica și susțin ca e mult prea slaba pentru industria modelling-ului. Satula de critici, Gigi Hadid a decis sa le raspunda fanilor...…

- Incredibil, dar adevarat! Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a calcat stramb chiar in ziua in care Ionut Lupescu a anuntat ca va candida pentru cea mai inalta functie de la „Casa Fotbalului”.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1068/VIII/3 din 17 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: ANTON SERGIU GABRIEL, pentru…

- Gata. Ionuț Lupescu (49 de ani) a luat decizia, va candida la șefia Federației Române de Fotbal, potrivit marturiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, la finalul acestei luni.

- Mircea Sandu, predecesorul lui Razvan Burleanu de la Federație, il indeamna pe Ionuț Lupescu sa ia cat mai rapid o decizie in privința candidaturii la președinția FRF. "O singura remarca fața de Lupescu. In 2009-2010 și-a exprimat dorința de a fi președinte. Nu ințeleg de ce nu anunța mai repede daca…

- SC Arimex Comexim 2000 SRL a transmis o scrisoare deschisa adresata Spitalului Judetean Ilfov, Ministerului Sanatatii, Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si Curtii de Conturi a Romaniei. "Subscrisa SC Arimex Comexim 2000 SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Caltunasi, Sector 4, si cu domiciliul…

- Stele Halep a vorbit despre starea de sanatatea a Simonei, dand asigurari ca actualul numar 1 WTA se simte excelent. "Nu s-a intamplat nimic. Simona a facut o perfuzie cu magneziu, timp de 10 minute. A avut lipsa de magneziu. S-a deshidratat. Este totul perfect acum. Este in drum catre Romania in acest…

- Pe 18 aprilie vor avea loc alegerile pentru șefia FRF, iar singurul contracandidat serios pe care Razvan Burleanu il are in acest moment e Ionuț Lupescu. In competiție ar putea intra și Anghel Iordanescu, care nu exclude sa candideze. "M-ați luat cam repejor. Gandiți-va ca mai am timp sa-mi depun și…

- Cu o saptamana inainte de debutul in Liga Campionilor, in 2018, CSM București și-a testat forțele in campionat. Vineri seara, in Sala Polivalenta, Danubius Galați a venit la București pentru meciul din etapa a 13-a a Ligii Naționale. Dunarencele s-au chinuit insa din greu sa ajunga la poarta campioanelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Decretul a fost publicat, deja, în Monitorul Oficial, astfel ca premierul poate face guvernul.

- Vin informatii de ultim moment de la Ministerul Afacerilor Interne! Potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, Ministerul a primit din partea IGPR raportul inaintat de Seful Politiei premierului demisionar Mihai Tudose, dar si o solicitare de declansare a unei cercetari pentru doi chestori:…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat intr-o interventie la Romania TV ca pe langa numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari in cadrul Cabinetului.Citeste…

- Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters. Citeste si: Ambasadorul Olandei, DESFIINTAT dupa ce si-a facut…

- Un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura…

- Seful comisiei juridice din Senat vine cu o solicitare de ultim moment pentru judecatori. Senatorul Serban Nicolae le transmite acestora, printr-o postare pe Facebook, sa explice public care este pozitia lor in privinta separari carierelor intre judecatori si procurori. "As vrea sa știu daca celor…

- Șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) i-a adresat, luni, o scrisoare deschisa șefului comisiei de modificare a legilor justiției din Parlament, deputatul PSD Florin Iordache în care îi cere sa initieze demersuri astfel

- Analistul Cozmin Gușa a dezvaluit la REALITATEA TV ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi &"decapitat&". Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului în serviciu.