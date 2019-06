Stiri pe aceeasi tema

- ​Roger Federer și Stanislas Wawrinka au respectat din plin afișul de cinci stele de pe Lenglen, confruntarea fiind o adevarata propaganda facuta tenisului. Doar ploaia s-a putut împotrivi temporar spectacolului pus în scena de cei doi, însa totul a fost reluat ca și când nimic…

- In duelul de pe Chatrier, Rafael Nadal il conduce cu 2-0 la seturi pe Kei Nishikori (6-1, 6-1), in timp ce in al treilea set scorul este de 4-2 tot in favoarea ibericului. In meciul vedeta al zilei, pe Suzanne Lenglen este 2-1 la seturi pentru Roger Federer in partida cu Stan Wawrinka: 7-6(4), 4-6,…

- Sferturile de la Roland Garros 2019, Stanislas Wawrinka - Roger Federer și Rafael Nadal - Kei Nishikori au fost intrerupte din cauza apariții ploii, dupa ce organizatorii au avut discuții cu jucatorii. Partidele nu se vor relua mai devreme de ora 19:00, ora Romaniei. ...

- Grecul Stefanos Tsitsipas, favorit numarul 6, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca a plans dupa meciul pierdut cu Stan Wawrinka, in optimi la Roland Garros, potrivit news.ro."Sunt epuizat. Sa lupt asa si sa pierd in cinci seturi...este groaznic. Am fost atat de aproape…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce l-a invins in cinci seturi, 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6, pe grecul Stefanos Tsitsipas, numarul 6 mondial, la capatul unui meci care a durat peste cinci ore, disputat duminica.…

- A treia partida disputata duminica pe arena Suzanne-Lenglen a fost una electrizanta. Stan Wawrinka a demonstrat ca poate reveni in elita tenisului mondial și s-a impus in fața lui Stefanos Tsitsipas dupa un meci de cinci ore și noua minute. Elvețianul a caștigat cu 7-6(6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 și se va…

- Roger Federer (3 ATP) merge fara probleme in turul 3 la Roland Garros. Campionul elvețian a trecut, dupa o ora și 37 de minute, de Oscar Otte (Germania; 144 ATP). Meciul s-a terminat in minimum de seturi, 6-4; 6-3; 6-4 potrivit mediafax.In 3 seturi s-a impus Federer și in turul inaugural de…