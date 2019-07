Duel la NASUL TV! Cartianu a scos flacari pe nas!

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21-22 iulie, se desfașoara la Helsinki, reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC). Camera Deputatilor este reprezentata de domnul Angel Tilvar, presedintele Comisiei pentru afaceri europene. Finlanda a preluat la 1 iulie…

- Fostul consilier de stat Ramona Ioana Bruynseels si-a lansat, duminica dupa-amiaza, candidatura la Presedintie, din partea Partidului Puterii Umaniste, fiind prima persoana care intra oficial in cursa pentru prezidentiale.

- Zeci de pensionari s-au legat cu lanțuri și cer ministrului Muncii sa mearga la Baia Mare pentru a le rezolva problemele, susține Romania TV. Oamenii protesteaza de mai bine de doua saptamani și spun ca deși au lucrat in minerit nu li s-au recalculat pensiile pentru activitatea in grupele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cel al Consiliului European, Donald Tusk, au salutat, la Bruxelles, la finalul summitului european de astazi, presedintia de succes a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cel al Comisiei…

- Grace Hightower cea care a fost soția lui Robert De Niro timp de 21 de ani, vrea sa obțina jumatate din averea estimata la 500 de milioane de dolari a celebrului actor. Cererea vine in contextul in care cei doi au semnat un contract prenupțial inainte de a-și uni destinele pentru a doua oara. Echipa…

- Jurnalistul Vlad Ursulean de la Casa Jurnalistului a fost in vizita la Martin, polițistul din Germania cu origini romane care a incercat sa-i ajute pe romani sa voteze la alegerile parlamentare de pe 26 mai și a fost filmat in timp ce plangea dupa ce i-a anunțat pe oamenii care așteptau la consulat…

- Oamenii au ieșit la vot in costume populare in comuna Salva, din județul Bistrița-Nasaud, mandri de cel mai frumos port popular din țara: „Tanar sau batran, un om imbracat in costum popular arata foarte bine și tanar, ca primavara”, relateaza Mediafax.Citește și: Traian Basescu anunța VICTORIA…

- Social-democrații joaca tare cartea guvernarii in campania electorala și a dat startul unei sarabande de proiecte in tandem la Guvern și Parlament. Aproape ca nu exista vizita de lucru a miniștrilor și a liderilor PSD in care sa nu se lanseze cate o noua promisiune. Liderii județeni și echipa de…