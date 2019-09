Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Metalul si Csikszereda Miercurea Ciuc nu a fost singura din 16-imile Cupei Romaniei programata la Buzau. In aceasta seara, de la ora 18,45, stadionul „Gloria” gazduieste meciul dintre Rapid Bucuresti si Poli Iasi, arena din Crang fiind aleasa de giulesteni, gazdele acestei intalniri,…

- Politehnica Iasi a inceput exact cum trebuie meciul de luni, de la Ovidiu, cu Viitorul Constanta, din etapa a X-a a Ligii I de fotbal, punand accent pe anihilarea celui de-al doilea cel mai productiv atac din Liga I. Presingul avansat a facut ca jocul de pase al gazdelor sa nu se poata dezvolta, triunghiul…

- FC Viitorul Constanta a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi cu scorul de 2-1 (0-1), luni seara, la Ovidiu, in ultimul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Poli Iasi a deschis scorul in min. 39, prin Adrian Balan, din penalty, dupa care echipa antrenata de Gheorghe Hagi a ramas…

- Clubul de fotbal FC Viitorul a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, transferul mijlocasului Cosmin Matei, acesta semnand un contract valabil doua sezoane cu optiune de prelungire pe inca unul. "Conducerea formatiei FC Viitorul Constanta a ajuns la un acord cu mijlocasul Cosmin Matei,…

- Liga 1 la fotbal a ajuns la etapa a 4-a. Vineri, 2 august, ora 21:00 Dinamo – Academica Clinceni 4-2 (Detalii, AICI)D. Popa '52, '82, '90+3 Montini '56 / Vojtus '66, R. Ion '73 Sambata, 3 august FC Botosani – Gaz Metan Medias – ora 15:30 Chindia Targoviste – CFR Cluj – ora 21:00 Duminica, 4 august FC…

- Dupa ce, in etapa de debut a noului sezon, a jucat la Pitești cu vicecampioana FCSB, FC Hermannstadt se deplaseaza, in runda a treia, pe terenul altei echipe de cupele europene, FC Viitorul. Meciul se va desfașura duminica, 28 iulie, de la ora 21.00, pe Stadionul „Orașenesc” din Ovidiu. Read More...