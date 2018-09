Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a informat ca in cursul acestei dimineți, incepand cu ora 10.15 circulația feroviara este inchisa pe raza Regionalei Iași, intre stațiile CF Iacobeni – Argestru, din cauza unui autocamion care s-a rasturnat pe calea ferata. Prima garnitura…

- Invingatori in prima runda in fața CSM-ului sibian, scor 54-18, rugbiștii aradeni au peste o saptamana șansa unei oarecare reabilitari, la Arad sosind RC Gura Humorului (jud. Suceava). Din seria Aradului fac parte doar 5 formații, dupa ce CS Manaștur (jud. Cluj) a spus „pas” inca inaintea primei…

- Prezenta in prima grupa, echipa CS UAV Arad va evolua pe propriul teren, stadionul din Sanicolau Mic, in compania gruparii CSM Sibiu. Confruntarea este programata pentru sambata, incepand cu ora 11.00. In grupa se mai disputa un singur meci, Petroșani vs. Gura Humorului, partida Suceava…

- „Am participat cu doi sportivi la Campionatul Național de juniori, care s-a desfașurat la Piatra Neamț, in perioada 4-8 septembrie. Razvan Ciopraga la categoria 60 de kg și Sebastian Nițu la categoria 70 de kg sunt pugiliștii care au reprezentat Reșița la aceasta competiție. Din pacate, Ciopraga…

- Fața de etapele anterioare, „studenții” aradeni au avut o evoluție mai buna, depașind pe: Sportul Studențesc, scor 33-5, RC Barlad, 14-7, și RCM Galați, 5-0 (neprezentare). Eșecurile au venit cu Știința Petroșani, 10-33, și CS Navodari, 0-33. Cu 28 de puncte acumulate, CS UAV Arad a depașit…

- Singura victorie a venit in meciul cu RCM Galai, 22-14, aradenii cedand celelalte jocuri: 12-24 cu RC Barlad, 7-47 cu CS Navodari și 0-29 cu Știința Petroșani. Inaintea rundei de la Galați (8 septembrie), Știința Petroșani (16 puncte), CS Navodari (14) si RC Barlad (12), conduc in ierarhie.…

- „Dintre cele patru meciuri, singurul pe care l-am caștigat a fost cel cu CSM Bacau II, aceasta fiind o formație de nivelul nostru. In celelalte trei meciuri de verificare am intalnit CSM Bacau, CSU Suceava și HC Buzau. Cu prima echipa din Bacau am pierdut pe final de joc la șase goluri diferența,…

- Vorbim despre africanul Coulibaly Yuri Stephane (19 ani) – un mijlocas ofensiv, care ultima oara a jucat la AS Denbuele, in Coasta de Fildes, dar si maghiarul Janos Norbert (19 ani) – un mijlocas de banda, care a evoluat la echipa de juniori a celor de la Ferencvaros, in Ungaria. Cei…