Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins Minaur Baia Mare cu 30-21, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin si a egalat SCM Rm. Valcea la puncte in fruntea clasamentului. Intr-o alta partida, HC Zalau a castigat partida cu Corona cu 34-29.

- Gloria a dat startul pregatirilor pentru sezonul de primavara, la finalul caruia fotbaliștii buzoieni au ca obiectiv promovarea in Liga a 2-a. Antrenorul George Timiș a condus prima ședința de pregatire din noul an pe aleile din Parcul Crang, stadionul, acoperit de zapada, fiind inutilizabil. Sub comanda…

- CSM București – SCM Gloria Buzau 27-26 (13-12) Gloria a aratat excelent in primul meci din 2019, impotriva campioanei Romaniei. La revenirea in campionat, intrerupt aproape doua luni pentru participarea Naționalei la Campionatul European din Franța, handbalistele pregatite de Dumitru Muși au fost la…

- CSM Bucuresti nu merge asa cum si-a inchipuit in Liga Nationala, iar asta face lupta pentru titlu si mai palpitanta. Mai ales ca principala adversara, SCM Rm. Valcea, merge ceas in acest sezon, scrie Mediafax.Echipa pregatita de Florentin Pera s-a impus in aceasta dimineata cu 29-26 pe terenul…

- • CSM București – SCM Gloria, astazi, de la ora 17,30 Dupa doua luni de pauza, cauzata de participarea Naționalei la Campionatul European din Franța, Liga Naționala de handbal feminin se pune din nou in mișcare, cu meciurile etapei a 11-a. Pentru prima partida din 2019, programul a fost nemilos cu SCM…

- • Corona Brașov, SCM Rm. Valcea și Podravka, adversarele buzoiencelor De astazi și pana joi, Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov gazduiește turneul internațional de handbal feminin ,,Cupa Corona – 100 Romania”, competiție la care a fost invitata și SCM Gloria Buzau. La Brașov, elevele…

- • Dinamo Bucuresti – HC Buzau, sambata, de la ora 18,00 De doi bani speranta… Cam cu acest sentiment ia drumul Capitalei echipa masculina de handbal, care intalneste sambata seara, in Sala Dinamo, pe insasi campioana Romaniei, in etapa a 11-a a Ligii Nationale. O misiune aproape imposibila pentru HC…

- • Minaur Baia Mare – SCM Gloria, astazi, de la ora 18,00 Etapa a 9-a a Ligii Nationale vine cu o noua provocare pentru handbalistele Gloriei. In aceasta seara, de la ora 18,00, in Sala “Lascar Pana” din Baia Mare, echipa buzoiana o va intalni pe Minaur, in derbyul nou promovatelor in primul esalon.…