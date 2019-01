Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat, pe Facebook, secventa video cu penalty-urile aparate de Helmut Duckadam in finala Cupei Campionilor europeni de la Sevilla, din 1986, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a mentionat pe fostul portar in discursul sau.

- Donald Tusk, Președintele Consiliului European, a avut, joi seara, un discurs integral in limba romana, cu ocazia preluarii Romaniei a președinției Consiliului UE. Printre altele, Tusk și-a adus aminte de penaltiurile aparate de Helmuth Duckadam in 1986, atunci cand Steaua a caștigat Cupa Campionilor…

- Fostul mare portar Helmuth Duckadam s-a declarat emotionat dupa ce polonezul Donald Tusk, presedintele Consiliului European, l-a oferit drept exemplu romanilor in discursul sustinut la Atene, la ceremonia in care Romania a preluat presedintia Consiliului Uniunii Europene. Duckadam nu a fost invitat…

- ”As vrea sa fac un apel la toti romanii sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice - libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si Constitutia. Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru…

- Helmuth Duckadam, portarul legenda al echipei Steaua, a afirmat ca nu se considera nici pe departe o vedeta. Helmuth Duckadan, eroul de la Sevilla cum a fost el supranumit, a acordat un interviu pentru OK Magazine , in care a declarat ca nu are de ce sa se considere o vedeta. Portarul intrat in Cartea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti, ca atitudinea si declaratiile sefului statului, Klaus Iohannis, privind faptul ca Romania nu ar fi pregatita pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE pot fi catalogate drept ''iresponsabile''. "Nu am avut niciodata nici eu, nici…

- Copilul s-a nascut in SUA și va fi botezat Daniel. Venirea pe lume a micuțului, care a coincis cu ziua de naștere a mamei Brigitte, a fost salutata de proaspatul bunic, Helmut Duckadam, care a postat pe Facebook un mesaj de suflet. Foto: Facebook Brigitte Duckadam-Teglasi ”Azi ti-ai indeplinit un vis!…

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, accidentat in partida de sambata contra celor de la Sevilla (4-2), a fost diagnosticat cu o fractura la bratul drept si va fi indisponibil in jur de trei saptamani, a anuntat clubul catalan. ''Messi s-a ales cu o fractura a osului radius de la bratul…