Ducii de Sussex și-au făcut primul cont oficial de Instagram Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, și-au lansat primului lor cont oficial de Instagram. Anunțul a fost facut pe aceeași rețea de socializare de catre Palatul Kensington. Odata ce a devenit partenera de cuplu a Prințului Harry , Meghan Markle a fost nevoita sa respecte protocolul Casei Regale britanice și a renunțat la conturile sale de pe rețelele de socializare. Activitatea și imaginile cu Ducii de Sussex, precum și ale celorlalți membrii ai familiei regale, erau pana acum distribuite de reprezentanții Palatului Kensington pe pagina oficiala. Chiar daca Meghan Markle a declarat ca prefera… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina a starnit ingrijorarea intregii lumi dupa ce a fost surprinsa, intr-o imagine, cu o vanataie pe mana, in timpul unei intalniri oficiale la Palatul Buckingham. Monarhul in varsta de 92 de ani a fost fotografiata zambind, alaturi de fiica sa Anne, in momentul in care i-a intampinat pe regele Abdullah,…

- Magistrații vor protesta, vineri, pe treptele Palatului de Justiție din Capitala fața de noile modificari aduse legilor justiției prin Ordonanța de Urgența. Anunțul a fost facut pe Facebook de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care ...

- Regina Angliei a decis sa le faca un cadou special de casa noua Prințului Harry și soției lui Meghan Markle. Cei doi au anunțat la finalul anului trecut ca se vor muta de la Kesington Palace in propria lor locuința, Frogmore Cottage. Cei doi urmeaza sa devina, foarte curand, parinți și s-au apucat de…