La inceputul lunii mai a aparut informatia ca ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, sunt interesati sa cumpere o casa in California, iar acum se pare ca ei si-au restrans cautarile la Malibu, relateaza online ziarul spaniol ABC. Edmund Fry, propietarul unei cafenele din Los Angeles si un apropiat al lui Meghan, a declarat publicatiei Express ca Meghan si Harry cauta o casa in Malibu. "O cunosc pe Meghan si stiu ca ii este dor de Los Angeles, oras in care s-a nascut si a crescut", a spus el. Nu este prima data cand se vorbeste de dorinta lui Meghan Markle de a se intoarce in orasul…