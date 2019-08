Ducii de Sussex, printul Harry si Meghan Markle, sunt nevoiti sa ia o decizia care le va marca vietile ca membri ai Casei regale britanice, relateaza online ziarul spaniol ABC.



Potrivit biografei regale Angela Levin, se pare ca cei doi tineri sunt "tot mai confuzi" in privinta rolului lor in cadrul regalitatii, astfel incat ei "vor fi nevoiti sa aleaga intre a face parte din lumea celebritatilor sau din lumea regala".



Intr-un interviu acordat ziarului The Telegraph, Levin a declarat ca ii este greu sa si-o imagineze pe Markle "stand cu bratele incrucisate" in timp ce ii…