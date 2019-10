Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, se afla in primul lor turneu in Africa de Sud impreuna cu fiul lor Archie de doar patru luni. Cuplul regal a fost intampinat in Cape Town cu urale.

- Ducii de Sussex au ales, in urma cu cateva saptamani, sa petreaca o duminica linistita alaturi de bebelusul lor in barul The Rose & Crown din Windsor, Marea Britanie, nu foarte departe de Frogmore Cottage, locuinta lor, potrivit unor fotografii obtinute de platforma tmz.com. Harry l-a adus pe Archie…