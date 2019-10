Stiri pe aceeasi tema

- Printul William si sotia sa, Kate, au ajuns in cele din urma vineri in capitala Pakistanului, dupa ce o furtuna deosebit de puternica a obligat avionul Royal Air Force, la bordul caruia se afla cuplul princiar, sa anuleze de doua ori joi procedurile de aterizare, in orasele pakistaneze Rawalpindi si…

- Avionul care ii transporta pe ducii William și Catherine de Cambridge, aflați intr-o vizita oficiala in Pakistan, a aterizat forțat, joi, in orașul Lahore, din cauza unei furtuni extrem de puternice, potrivit Reuters, conform Mediafax.Aeronava Airbus A330 care ii transporta pe prințul William…

- In cea de-a doua zi a vizitei regale britanice in Pakistan, cuplul a ajuns in orasul Chitral, unde eruptia frecventa a lacurilor glaciare a fortat mii de oameni sa-si paraseasca satele in ultimii ani. O destinatie preferata pentru turistii straini si locali in trecut, orasul situat pe varfurile…

- Printul William (37 de ani) si sotia sa, ducesa Kate (36 de ani), au ajuns luni seara in Pakistan, in ceea ce Palatul Kensington a descris drept cel mai „complex“ turneu efectuat de cuplul regal britanic, tinand cont de problemele de securitate si de logistica.

- Printul George a implinit luni, 22 iulie, varsta de sase ani. Cu aceasta ocazie, Ducii de Cambridge, Kate (37 de ani) si Printul William (37 de ani), au publicat noi portrete cu primul lor fiul.