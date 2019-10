Ducesa de Sussex a povestit intr-un documentar de televiziune despre dificultatile cu care s-a confruntat in perioada maternitatii ca persoana aflata in centrul atentiei publice, potrivit Press Association.



Meghan, care a nascut in luna mai un baietel pe nume Archie, a vorbit despre sentimentele de vulnerabilitate resimtite in timpul sarcinii si ca proaspata mama in timp ce se afla permanent in atentia presei.



Intr-un interviu acordat jurnalistului Tom Bradby de la postul de televiziune britanic ITV, inregistrat in timpul turneului recent intreprins impreuna cu printul…