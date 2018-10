Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au renuntat la încaltaminte si au participat în picioarele goale la o reuniune a practicantilor de surfing, vineri, pe nisipul de pe Bondi Beach, o plaja emblematica din Sydney.

- Palatul Kensington a anunțat luni (15 octombrie) ca Meghan Markle este insarcinata cu primul copil. Ducesa de Sussex ii va oferi un copil prințului Harry in primavara anului viitor. In aceasta perioada, Meghan se afla impreuna cu soțul ei intr-un turneu regal de 16 zile in regiunea Pacificului, care…

- Ducele si ducesa de Sussex si-au facut o sosire foarte discreta, in conditii de ploaie, la inceputul acestei primaveri australe, dupa un weekend in care a avut loc casatoria cu mare pompa, la Windsor, a printesei Eugenie, nepoata reginei Elisabeth a II-a, cu Jack Brooksbank. Cuplul, care a efectuat…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au ajuns la Sydney luni, in debutul unui sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic, informeaza AFP. In plus fata de Australia, Harry si Meghan, care s-au casatorit in luna mai, vor vizita…

- Ducesa de Sussex - sotia printului Harry al Marii Britanii - va participa la primul ei angajament regal individual, marti, cand va asista la vernisajul unei importante expozitii de arta, informeaza...