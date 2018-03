Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble...

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- O serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit sau a cantitatii acestui ingredient inclusa in produsul respectiv, in functie…

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- Scandalul dublui standard in UE: Cum se face diferenta intre Vest si Est. Documentul care confirma O serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii sau cantitati diferite, in functie de tara pentru care sunt…

- O serie de cercetari facute in diferite state membre UE au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii au compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit sau a cantitatii acestui ingredient inclusa in produsul respectiv, in functie de tara…

- Cu toate ca numele produsului este acelasi, designul ambalajului este acelasi, o serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit…

- Are ochi pentru detaliu, rabdare și cunoștințe importante despre compoziție, culoare și lumina. La prima expozitie internationala la care a trimis lucrari, i-au fost acceptate toate. Brigitta are 26 de ani, a terminat Facultatea de Stiințe Economice la Oradea, iar din toamna lui 2014…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Documente atasate: David Alexandru Burghiu declaratie avere 2017 David Alexandru Burghiu declaratie avere 2016 Propunerea a fost adoptata de consilierii municipali cu 30 de voturi pentru si 10 voturi impotriva.Conform CV-ului, Burghiu este director general al Companiei Municipale Managementul…

- Comisia Europeana se afla intr-un "dialog real" cu Polonia pentru solutionarea disputei legate de statul de drept, a declarat marti, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, relateaza agentia de presa PAP. "Ne aflam in prezent intr-o situatie diferita decat inainte.…

- Cum vrea Comisia Europeana sa acopere golul din buget lasat de Brexit. Comisia Europeana (CE) a cerut miercuri, 14 februarie, statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare, pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual. Astfel, comisarul european…

- Cristina Stamate a trait cu un mare regret. Acum, dupa moartea marii actrite, s-a aflat despre ce era vorba. Cristina Stamate si-a dorit sa absolve Facultatea de Drept si faptul ca nu a reusit sa o termine a macinat-o chiar si cu putin timp inainte de a muri.

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava a participat la cursurile de formare organizate in perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, in cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Cursul de ...

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite, informeaza Mediafax.Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza o serie de evenimente dedicate Centenarului, dar utile pentru studenți, in anul 2018, o parte dintre acestea fiind publicate intr-un proiect de hotarare din ședința extraordinara de joi a Consiliului Județean Alba deoarece pentru realizarea…

- Un diagnostic cumplit i-a schimbat viața radical unei studente din Iași. Alexandra Ioana Conțu a aflat ca sufera de leucemie, dupa ce a mers la medic pentru ca se simțea tot mai slabita și acuza dureri in gat. Tanara din Falticeni se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Institutul Regional…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- -J.B. Veniti dintr-un oras, Beiusul, care a dat nume care conteaza in pictura: Niculita Pop, Stela Vesa, Elena Bissinger. Cum v-ati intalnit cu arta, cu culoarea? Cine si-a dat seama ca aveti talent? -A.M. Da, asa este, Tara Beiusului. As aminti in aceasta galerie a pictorilor beiuseni…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, potrivit Agerpres . Tarile respective fac parte din…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- In cazul in care presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD pentru prim-ministru, Viorica Dancila va trebui sa renunte la locul sau de europarlamentar, care va deveni astfel vacant. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat…

- Potrivit Pressone, Codruț Olaru ar fi plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania", pe care a susținut-o in 2013 la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.Citeste…

- Anul trecut, valoarea totala a tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fața de 2016, depașind pragul de 350 mil. euro la nivel național. Conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, aproximativ 70% din…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales președintele, in persoana judecatorului Simona Marcu. Aceasta a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva.Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit CV-ului…

- Diana, fiica solistului de muzica ușoara Adrian Enache, a vorbit despre viața sa de acum. Diana Enache, fiica cantarețului de muzica ușoara Adrian Enache și a fostei sale partenere de viața, Corina , este studenta. Tanara a acordat un interviu pentru o emisiune de la Pro TV in care a vorbit despre școala,…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…

- Echipa Spitalului Orasenesc Cugir a fost intregita cu un nou medic. Mostafa Mahmoud Ismail lucreaza in cadrul Compartimentului Obstetrica-ginecologie, din 7 decembrie. Medicul are 35 de ani, este de origine egipteana, este casatorit si are un copil. A absolvit facultatea la Cairo, iar rezidentiatul…

- Lantul international de farmacii Dr.Max, din Cehia, a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin Glebi Holdings PLC, se arata intr-un comunicat transmis joi de companie. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&D Pharma Marketing…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citand AFP si Reuters. Citeste si: Capitala,…

- Studiul, publicat de Asociatia America de Psihologie in jurnalul ''Emotion'', a fost realizat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din California care a analizat, pe un grup format din 1.519 persoane din Statele Unite - 752 de barbati si 767 de femei - impactul venitului asupra modului in…

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari, relateaza The Telegraph. Citeste…

- Fiul ministrului Justitiei, Alexandru Toader, a raportat la Facebook protestul studentilor de la Drept impotriva modificarilor legilor Justitiei. "Beizadeaua Alex Toader, fiul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, tocmai a raportat la fb evenimentul de protest al studentilor de la Facultatea de Drept…

- Asociatia Studentilor in Drept ii cheama pe studentii Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti miercuri, la ora 13:00, in fata facultatii, la o "manifestare muta", de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale.‍‍‍‍‍, afirmand ca acestea aduc atingere statului de drept…

- Profund surprins, medicul spune ca a primit de la un student la UMF „Carol Davila“ din București un link la o manea care s-a filmat in incinta bibliotecii Facultații. Imaginile spun totul, așa ca o sa redam integral mesajul tanarului student, medic in devenire. Prea valoroase pentru studenți, dar…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Ce au publicat zilele trecute cercetatorii Svetlana Savranskaya and Tom Blanton de la Washington University National Security Archive reprezinta un acces deschis, pentru prima oara la un asemenea nivel de complexitate, la documentele pana acum strict secrete relatand discutiile avute, in perioada imediat…

- Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamina viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres. Comisia Europeana „va activa probabil” contra Poloniei,…

- De-a lungul Europei de Est, de la Praga si pana la Bucuresti, are loc o crestere exploziva a lanturilor de cafenele precum Starbucks si McCafe, piata de cafea inregistrand anul trecut in regiune o crestere de 5,3% , pana la 7,45 miliarde de dolari, potrivit datelor Euromonitor International, preluate…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a salutat opinia adoptata de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) a Consiliului Europei cu privire la impactul pe care il va avea articolul 7 din Legea educatiei din Ucraina, care se refera la folosirea, in educatie, a ...

- Piața romaneasca de retail este estimata, in prezent, la 40 miliarde euro, 85% din produsele vandute in lanțul de comerț fiind de origine mixta, iar 15% sunt produse locale, conform unui studiu de specialitate, remis marți AGERPRES. Conform studiulu, în ceea ce privește piața…