Dublul standard chiar există. Maria Grapini: S-a confirmat, nu este o poveste “Mulțumesc Comisiei Europene pentru ca faptul ca mi-a dat dreptate! Calitatea duala a produselor nu este o poveste! Ma bucur ca am lansat, acum trei ani, dezbaterea publica, iar anul acesta am votat modificarea a patru directive, prin care am facut un prim pas in combaterea dublei calitați a produselor. Trebuie, insa, continuate aceste demersuri și eu nu ma voi opri. Voi urmari si voi cere Comisiei Europene noi modificari in legislația europeana pentru a ajunge la respectarea calitații (compoziției) produselor care au același ambalaj și același brand, indiferent de țara in care sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

