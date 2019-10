Stiri pe aceeasi tema

- Legea a fost adoptata de senatori cu 57 de voturi "pentru" și 18 abțineri si va fi aplicata "tuturor persoanelor fizice autorizate și juridice care desfașoara relații comerciale cu produse de larg consum, produse agroalimentare, produse nealimentare, carburanți, servicii de telefonie și internet,…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de fostul lider PSD Liviu Dragnea, care prevede sancționarea cu amenda de maximum 4% din cifra de afaceri pentru comercializarea produselor si serviciilor la care a fost constatata existența dublului standard. Propunerea legislativa…

- Plenul Senatului ar putea dezbate si vota luni proiectul de lege privind dublul standard de calitate, initiat de social-democratii Liviu Dragnea si Valeriu Steriu, prin care se sanctioneaza comercializarea produselor si serviciilor ‘falsificate supuse dublului standard’ cu amenda de maximum 4% din cifra…

- Comisia economica a Senatului a acordat, marti, raport favorabil pentru proiectul de lege privind dublul standard de calitate, initiat de Liviu Dragnea si Valeriu Steriu, prin care se sanctioneaza comercializarea produselor si serviciilor "falsificate supuse dublului standard" cu amenda de maxim…

- 'In sensul prezentei legi, prin dublu standard de calitate a produselor sau serviciilor pentru consumatori se intelege producerea si comercializarea unui produs/serviciu ca fiind identic cu acelasi produs vandut in alte state membre, in conditiile in care, in realitate, respectivul produs are in…

- Comisia economica a Senatului a amanat emiterea unui raport pe proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea privind dublul standard de calitate a produselor și serviciilor, potrivit MEDIAFAX.Motivul a fost absența co-inițiatorului Valeriu Steriu la ședința. Membri din Comisia economica, precum…

- Comisia economica a Senatului a decis sa amane emiterea unui raport pe proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea privind dublul standard de calitate a produselor și serviciilor. Motivul a fost absența co-inițiatorului Valeriu Steriu la ședința. Membri din Comisia economica, precum Daniel…

- Valeriu Steriu se indoieste ca vor fi probleme in coalitia PSD-ALDE, in contextul alegerilor prezidentiale din toamna.”Ma indoiesc, ma indoiesc. Aceasta coalitie a mers foarte bine. Chiar si zilele trecute ati vazut momentul acesta al inlocuirii unui ministru s-a petrecut foarte corect…