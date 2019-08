Dublu interviu Hackathon4Health: In spatele cortinelor viitorului sanatatii

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre portofoliul de comisar european, susținand ca persoana desemnata trebuie aleasa cu atenție pentru ca in trecut au fost comisari romani care nu prea au ajutat țara."Ne vom lupta pana in ultima clipa…

- Discursul motivațional al lui Ionut Radu inaintea meciului cu Anglia: 'Nu mi-e frica, va am pe voi in fata mea si am o tara intreaga in spatele meu'Portarul Ionut Radu, capitanul nationalei under 21 a Romaniei, i-a motivat pe colegii sai in vestiar, inaintea confruntarii de vineri cu Anglia,…

- “Romania ar fi trebuit sa aiba gata studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale inca din 2017 și existau toate condițiile necesare pentru aceasta”, declara la RFI fostul ministru al Sanatații din guvernul technocrat, Vlad Voiculescu. Reacția sa vine dupa ce comisarul european pentru…

- Anul acesta vrem sa aducem in tara un miliard de euro prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, urmand ca rata de absorbtie sa depaseasca 60%, a afirmat directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, intr-un interviu acordat AGERPRES. Seful…

- Inspectoratele pentru situații de urgența din Romania au emis anul trecut 3.122 de autorizații de securitate la incendiu, un volum cu aproape 9% sub cel din 2017 și cu peste 25% mai mic comparativ cu varful ultimului deceniu atins in 2016, anul de dupa incendiul din clubul Colectiv. Evoluția negativa…

- „Este important pentru tara noastra summit-ul de la Sibiu, fiecare tara care detine presedintia rotativa are un summit informal. Important este ca la acest summit sa fie luate decizii in care sa se regaseasca si Romania. De aceea am solicitat domnului presedinte (Klaus Iohannis - n.r.) ca in discutiile…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa,…

- Marius, fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu, nu-și poate reveni dupa dispariția acestuia. Marius vrea sa mearga la psiholog pentru a depași momentele dificile prin care trece. Marius a avut o relație tumultuoasa cu Razvan Ciobanu. Deși erau desparțiți in momentul in care designerul…