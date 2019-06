Stiri pe aceeasi tema

- Roxana a spus cum au fost ridicați și reținuți, fara a ajunge in fața unui judecator care sa se pronunțe in privința extradarii. Roxana Mihalache a afirmat ca ea a fost reținuta ”pentru a fi alaturi de Radu Mazare”, dupa cum susține ca i-au spus autoritațile din Madagascar. Mai mult, ar fi cerut…

- Mihai Mazare, fratele lui Radu Mazare, a dezvaluit cand va avea loc nunta fostului primar al Constanței cu iubita lui, Roxana, divulgand și alte detalii despre nunta ce va avea loc la Penitenciarul Rahova.

- Dupa un an “bunicel” in Grecia, la Aris Salonic, unde a marcat de 9 ori in cele 24 de aparitii ale sale in ultimul sezon, pentru echipa din primul esalon, tunisianul Younes Hamza se face “ploiestean get-beget”, duminica, dupa nunta sa cu Raluca, o tanara ploiesteanca alaturi de care si-a unit destinele…

- Doi tineri indragostiți care aveau programata nunta in luna august au murit sambata dimineața in urma unui nefericit eveniment. Cei doi tineri din Buciumeni, raionul Ungheni, din Republica Moldova, s-au dus la discoteca din sat. Ambii au consumat alcool, iar, la un moment dat, tanara Cristina a ieșit…

- „Suntem o forța, dar trebuie sa ne asumam responsabilitați pe masura!” – este mesajul transmis de președintele organizației profesionale, colegilor din județ, marcand astfel inaugurarea noului sediu și Ziua Asistentului Medical. O locație noua, eleganta, spațioasa și primitoare, cu birouri, sali de…

- Jean de la Craiova este un familist convins. Artistulse pregatește sa aniverseze 25 de ani de casatorie. Jean de la Craiova este casatorit cu Paula. Anul acesta, artistul și partenera sa de viața implinesc 25 de ani de cand formeaza o familie. jean de la Craiova a marturisit ca vrea sa faca nunta…

- Adelina Pestritu a ales sa faca petrecerea de nunta in același restaurant de lux in care a avut loc și botezul ficei sale, Zenaida. Adelina a marturisit ca decorul va fi unic, iar pentru realizarea lui este nevoie de cateva luni astfel ca pregatirile au inceput deja. Adelina a marturisit ca…

- Dupa ce s-a zvonit de nenumarate ori ca s-au casatorit in secret, Ilie Nastase si Ioana Simion au hotarat ca este momentul sa spuna „da”. Desi initial au ales ziua de 8 august pentru a oficializa relatia, acum pare ca lucrurile s-au schimbat.