Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de persoane, in majoritatea femei si copii, si-au pierdut viata joi intr-un naufragiu pe fluviul Tigru, in plina aniversare a Anului Nou kurd si a Zilei Mamei, fiind cel mai grav accident inregistrat in Irak in ultimii ani, relateaza AFP preluata de Agerpres. Prim-ministrul irakian…

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat marti militarii locali, informeaza agerpres.ro.

- Atentat sinucigas in sud-estul Iranului. Cel putin 20 de membri ai Gardienilor Revolutiei au fost ucisi, iar alti 20 au fost raniti, dupa ce un vehicul capcana a explodat, noaptea trecuta, langa un autobuz care transporta membri ai armatei de elita a regimului iranian.

- Un atentat sinucigas vizand un autobuz in care se aflau membri ai armatei de elita a regimului din Iran s-a soldat cu cel putin 20 de morti si 20 de raniti, miercuri, in sud-vestul tarii, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP.

- O explozie provocata de un terorist sinucigas a vizat un autocar care transporta membri ai Gardienilor Revolutiei, in zona Chanali (Khash-Zahedan), situata in sud-estul Iranului, declara surse din cadrul serviciilor de securitate citate de agentia de presa oficiala IRNA.

- Cel putin 20 de membri ai Gardienilor Revolutiei au fost ucisi intr-un atentat sinucigas produs miercuri in sud-estul Iranului, anunta autoritatile iraniene.O explozie provocata de un terorist sinucigas a vizat un autocar care transporta membri ai Gardienilor Revolutiei, in zona Chanali (Khash-Zahedan),…

- Cel putin patru persoane au murit si 195 au fost ranite in urma tornadei care a lovit Havana in noaptea de duminica spre luni, potrivit unui bilant oficial care s-ar putea agrava, relateaza marti AFP si EFE. Potrivit site-ului oficial Cubadebate, "Havana a fost afectata de o puternica…

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata joi in apropiere de o academie de poliție din Bogota, intr-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca pe un "act terorist mizerabil", relateaza AFP.