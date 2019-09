Dublu accident pe trecerea de pietoni în zona centrală a Timișoarei Circulația in zona Pieții Maraști din Timișoara a fost data peste cap, in aceasta dimineața, de un accident petrecut in zona trecerii de pietoni din dreptul Facultații de Arte. Un barbat a fost lovit de o Skoda in timp ce era pe ”zebra”. Șoferul a franat și a fost lovit din spate de un Volkswagen. […] Articolul Dublu accident pe trecerea de pietoni in zona centrala a Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

