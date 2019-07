Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal Corona Brasov va incepe la finalul acestei saptamani seria meciurilor amicale. Formatia brasoveana va juca doua partide, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi”, in compania formatiei CSM Unirea Slobozia. Vineri (26 iulie 2019), primul meci se va disputa la ora 17.00,…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- Manchester United a inceput in forta meciurile amicale din perioada de pregatire catre noul sezon. "Diavolii rosii" au invins formatia australiana Perth Glory in primul amical al verii cu scorul de 2-0.

- FC Viitorul a incheiat cu o noua victorie seria jocurilor amicale din aceasta vara, impunandu se cu 2 1 in fata celor de la Cernomore Varna. Oaspetii au deschis scorul in min. 46, prin Jorginho, cu un sut de la 12m, dar constantenii au intors rezultatul de pe tabela, dupa reusitele lui Iancu 73 penalty…

- Romania U19 participa la sfarșitul acestei saptamani (28-30 iunie) la Scandinavian Open Championship 2019, un turneu amical de pregatire la handbal feminin, la care vor mai fi prezente Norvegia, Danemarca și Suedia. Echipa pregatita de Dragoș Dobrescu, Valeriu Costea și Ildiko Kerekes-Barbu se pregatește…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- Petrocub Hancești a obținut a doua victorie la rand in Divizia Naționala de fotbal. Echipa condusa de pe banca tehnica de Lilian Popescu a invins acasa pe Zimbru Chișinau cu 1-0. Dan Taras a marcat singurul gol al partidei in minutul 80.