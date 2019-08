Dublă tentativă de crimă, la Iași. E incredibil cine este autorul Un baiat de 17 ani din Iași a ieșit din casa inarmat cu un cuțit și cu gandul de a omori, pentru ca iși dorea sa se dea mare in fața prietenilor sai. A reușit sa injunghie doi oameni, iar pe una dintre victime o cunoștea.„Recunosc ca i-am injunghiat pe amandoi. Am luat acel cuțit [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

