Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare dubla la Hancesti, unde tot raionul a marcat astazi cu fast Ziua Vinului, dar si Ziua Agricultorului.Zeci de producatori si-au expus cu mandrie roada din acest an, dar si vinurile. Startul evenimentului s-a dat cu hora mare in care s-au prins toti cei adunati.

- Viața lui Helmuth Duckadam continua sa devina tot mai buna. Dupa ce, in urma cu cateva luni, fiica lui, Maria, invingea cancerul, o alta fiica a celebrului sportiv i-a dat motive de bucurie.

- In Calendarul Crestin ortodox sunt pomeniti pe data de 24 septembrie Sfanta Tecla si Sfantul Siluan Athonitul. In aceasta zi trebuie sa fim cat mai buni cu cei din jur, sa fim calmi si rabdatori!

- Contestat de fanii galezi, care l-au facut mercenar, starul danez a reușit "dubla" cu Țara Galilor in Liga Națiunilor, 2-0, și dovedit cat sunt de importante vedetele care au boicotat amicalul cu Slovacia, 0-3. Eriksen i-a adus prima infrangere intr-un meci important lui Giggs ca selecționer al Țarii…

- Mihai Roman I, 33 de ani, a rezistat ceva mai mult de o repriza in Austria, la 1-3 cu Rapid Viena, in prima manșa a play-off-ului EL. Cel mai recent transfer la FCSB, utilizat ca titular la dorința lui Becali, a cerut schimbarea la inceputul parții secunde. Dica l-a inlocuit cu Rusescu in minutul 58.…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat primele sale doua goluri pentru Juventus Torino, in partida castigata cu 5-0 in fata echipei Primavera a clubului torinez, duminica la Villar Perosa, fief-ul familiei Agnelli, informeaza AFP. Ronaldo, transferat de la Real Madrid pentru 100 milioane…

- Lewis Hamilton, pilotul celor de la Mercedes, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Ungariei, dupa ce s-a impus intr-o sesiune nebuna de calificari, desfașurata pe ploaie. Britanicul va fi urmat pe grila de coechipierul Valtteri Bottas, in timp ce Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel vor pleca…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci și noua, Biserica praznuiește pomenirea Sfantului Mucenic Calinic, cel din Gangra. Pe 29 iulie, credincioșii se inchina la Sfantul Mucenic Calinic, zis și cel neatins de flacari.