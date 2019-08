Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anunțat ca partida din prima manșa a turului trei preliminar al Europa League dintre Ludogoreț Razgrad (Bulgaria) și The New Saints (Țara Galilor) va fi arbitrat de o brigada din Romania.

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Beroe cu scorul de 4-2,, sambata, la Stara Zagora, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei. Campioana s-a desprins repede prin dubla lui Jorghinho (9, 35), gazdele au redus din…

- Formatia Ludogoret Razgrad, cu Claudiu Keseru, Cosmin Moti si Dragos Grigore in componenta, a castigat, miercuri, la Sofia, Supercupa Bulgariei, anunța news.ro. Ludogoret, detinatoarea titlului in Bulgaria, a invins cu scorul de 2-0 echipa Lokomotiv Plovdiv, castigatoarea Cupei. Golurile…

- Ludogoreț Razgrad a invins-o vineri seara pe Cherno More, scor 4-1, și și-a adjudecat cel de-al șaptelea titlu la rand in Bulgaria. Formația lui Keșeru, Moți, Dragoș Grigore și Adi Popa a terminat la un punct in fața lui ȚSKA Sofia. Vineri, in succesul cu Cherno More, pe teren s-au aflat doar Cosmin…

- Atacantul român Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a dispus cu 2-0 de Botev Plovdiv, marti, în deplasare, în etapa a noua a fazei play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei, informeaza Agerpres.Campioana s-a impus în penultima runda prin golurile…

