- Scade leul. Euro, la un nou maxim istoric Potrivit datelor afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri, euro a depasit cotatia record din data de 16 ianuarie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în crestere 1 ban, respectiv…

- LIVE Cum joaca Klaus Iohannis in razboiul PSD-ului cu Romania Analistul Mihnea Stoica este invitatul lui Mihai Moga, de la ora 10:40, la ZIUA LIVE. Emisiunea poate fi urmarita în direct pe pagina de Facebook a ZIUA de CLUJ sau în playerul video de mai jos, începând cu ora…

- Dubla manșa dintre Timișoara Saracens și Batumi a adus o prima victorie europeana in acest an pentru banațeni. Partida jucata in Georgia, pe un stadion rudimentar, s-a terminat cu victoria timișorenilor, cu 11 – 6. Prima repriza a fost una saraca in faze clare, iar la pauza scorul…

- Vasile Miriuta pare multumit pentru prima oara de la venirea la Dinamo. Antrenorul a prezentat ultimele achizitii ale echipei si a anuntat ca perioada de mercato s-a incheiat in "Stefan cel Mare". Dinamo va pleca, luni, in cantonamentul din Cipru, programat in perioada 15 - 26 ianuarie,…

- Șefii de la Drumuri inspecteaza astazi lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda Sefii de la Drumuri merg azi in inspectie pe prima autostrada care ar putea fi inaugurata in 2018. Oficiali ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) inspecteaza marti lotul 3 al Autostrazii…

- Un autoturism s-a rasturnat, in cursul serii de ieri, 26 decembrie 2017, pe DN 14B, pe porțiunea care desparte localitatea Craciunelu de Jos de Blaj, dupa ce s-ar fi izbit de un cap de pod, șoferul acesteia suferind cateva rani superficiale. Din primele informații, in accident a fost implicata o singura…

- Mesajul este scris atât în limba româna, cât și în maghiara. “Ne adresam prietenilor nostri maghiari. În parlament exista niste oameni care spun ca va reprezinta, ca vorbesc în numele populatiei maghiare din România. Acestia sunt…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca a operat cateva modificari in programul etapei a 22-a din Liga 1, la cererea partenerilor media. LPF a schimbat orele partidelor de sambata, Concordia Chiajna - Gaz Metan Medias si CS Universitatea Craiova - CFR Cluj,…

- Formatia Dinamo a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a XXI-a a Ligii I. Golurile vor fi marcate de Anton ‘7 si Katsikas ‘15, conform news.ro.1-0: Anton a inscris cu o lovitura cu capul din apropiere, dupa un corner executat…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la Cluj, ca Regele Mihai a fost un patriot curajos, care a facut eforturi pentru a asigura o Romanie libera. "Vreau sa exprim condoleantele mele si simpatia mea fata de cei care l-au admirat pe Regele Mihai al Romaniei. In secolele…

- Plecat in vara la Krasnodar, Andrei Ivan (20 de ani) nu a gasit in Rusia cel mai bun mediu pentru a se dezvolta, iar sefii lui CS U Craiova vor, la nici cinci luni dupa ce au incasat trei milioane de euro, sa-l readuca in Banie pe atacantul care facea furori in sezonul trecut. Accidentat…

- 3 cafele pe zi inseamna mai multe beneficii decat riscuri Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin,…

- Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile cu moartea la adresa sa este unul fals. ”Am depus o plangere penala la Politie pentru amenintari cu moartea primite pe Facebook in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, din nou la maximul anului Conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni peste valoarea la care a fost cotat vineri, 10 noiembrie. Indicele…

- Nivelul poluarii a ajuns la un nivel record. Schimbarile climatice sunt „impredictibile” Concentratia de dioxid de carbon in atmosfera terestra a ajuns la un nivel record in anul 2016, potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), care avertizeaza ca aceasta evolutie ar „initia schimbari impredictibile…

- Europa, in raza de actiune a rachetelor nord-coreene Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg. Înaintea unei vizite oficiale în…

- CFR Cluj a pierdut la Ovidiu, 0-1 cu Viitorul, si a facut al doilea pas gresit in ultimele doua meciuri. Cu doar un singur punct strans in ultimele doua partide, Dan Petrescu s-a declarat extrem de nemultumit la flash-interviul de la final si a indemnat pe toata lumea sa vada realitatea. …