Dubla masura si piramidele puterii “Partidul e-n toate, e-n cele ce sunt si cele ce maine vor rade la soare” (G.Lesnea). Matrita aplicata discretionar de cei care au puterea in detrimentul celor care vremelnic au pierdut-o. In sanatate, in educatie, in justitie, in familie, in relatiile dintre membrii unei aliante sau in confruntarile dintre blocurile de putere ale lumii, in […] Dubla masura si piramidele puterii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a ales sa iasa in fata presei pentru a face unele precizari dupa ce de la Bruxelles prim-vicepresedintele Comisiei Europene a ales sa transmita un avertisment Guvernului, acela de a nu intreprinde “actiuni care sa afecteze sistemul judiciar”. Incepand prin a sublinia ca “in Romania,…

- Presedintele a ales sa taxeze PSD-ul si sambata, de aceasta in fata oficialilor europeni prezenti la Summitul PPE, gazduit de PNL la Romexpo. In discursul sustinut la reuniunea la care a fost invitat de catre liderul liberal Ludovic Orban, Klaus Iohannis a trimis sageti acide in directia principalei…

- Gica Popescu a fost un mare fotbalist. A fost capitanul FC Barcelona intre 1995 și 1997, echipa cu care a caștigat Cupa Cupelor. A fost capitan al echipei naționale, in care a jucat de 115 ori. Este – nu a fost - o legenda. Apoi a facut inchisoare. Gica și toți colegii din „Generația de aur" au dat…

- In ciuda intensului tam-tam mediatic intretinut in jurul celor citeva spete intrate deja in atentia Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, procurorii ”noii DNA” sunt departe inca de a fi intrat cu adevarat in paine. Pentru ca, dincolo de cercetarea plangerilor depuse pina acum…

- Municipalitatea a aprobat o ordonanta prin care interzice vanzarea si confectionarea de noi blanuri in L.A. care devine cel mai mare oras din Statele Unite care interzice blanurile. Masura se aplica pieselor de moda si accesoriior care folosesc orice fel de blana, inclusiv haine, genti si bijuterii,…

- Partidul de guvernamant a lansat recent ideea trecerii Romaniei la consiliu monetar, ca Bulgaria, care ar trece cu succes la euro in 2022 datorita acestui sistem (curs fix, dobanzi fixe, excedent bugetar). Guvernatorul a semnalat ayi ca nimic nu e imposibil, insa trecerea la regimul unui consiliu monetar…

- Pe fondul numarului crescut de pacienti diagnosticati cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare, mai-marii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” din Constanta au decis interzicerea accesului vizitatorilor in incinta unitatii spitalicesti. Masura va fi luata incepand de…

- Tot o chestiune de principiu, de regularitate si de conformitate a spetelor si breslei pe imunitatea procurorilor *20 noiembrie 2014. Sectia de procurori din CSM A DAT aviz, la a doua solicitare, practic o revenire a Laurei Codruta Kovesi, pe atunci procuror sef al DNA, de arestare preventiva a Alinei…