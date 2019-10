Dublă măsură la Prefectura Arad: un primar concediat, altul mângâiat ARAD. Pentru unii muma, pentru altii ciuma. Cam asa poate fi catalogata Florentina Horgea, prefectul judetului Arad, cand vine vorba despre relatia pe care aceasta o are cu primarii. Dupa cum bine stiti si dupa cum ati citit in ziarul nostru, in ultimele luni de zile, trei dintre primarii din judetul Arad au pierdut definitiv procesele cu Agentia Nationala de Integritate. In mod normal, pe baza acelor sentinte, toti trei ar fi trebuit sa ramana fara functiile pe care le detineau. Numai ca, in functie de partidul din care fac parte, cei trei alesi au primit „pedepse” diferite. Dar sa trecem la… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

